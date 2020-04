Barbra Streisand llama a Donald Trump «mentiroso en serie», y le dedica la canción «Don't lie to me» La cantante ha estallado en Twitter contra el presidente de Estados Unidos, tras sus últimas declaraciones acerca de inyectarse desinfectante contra el coronavirus

Las declaraciones de Donald Trump, en las que comentaba que quizá se podría inyectar desinfectante a los enfermos de COVID-19, tienen su punto hilarante pero también son muy peligrosas. Los datos de hospitalizados en Estados Unidos por seguir su consejo así lo demuestran. Por eso es normal que haya quien pierda la paciencia, como la legendaria cantante Barbra Streisand.

La artista neoyorquina, que cumplió 78 años el pasado viernes, utilizó su cuenta de Twitter este fin de semana para expresar su indignación por las «mentiras» de su presidente. «La charlatanería de medicinas milagrosas de Trump tienen que acabar antes de que muera más gente», ha escrito la diva, que explica que escribió su canción «Don't lie to me» después de que Trump fuera elegido, «porque es un mentiroso en serie».

Trump's dangerous snake oil quackery of miracle cures needs to end before more people die. https://t.co/wvy0t9h4Yb — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) April 25, 2020

Streisand achaca las muertes por coronavirus en Estados Unidos a la «incompetencia» y las «mentiras» a un presidente que «ha demostrado que no puede manejar la verdad. No está en condiciones de liderar esta nación… especialmente en tiempos de crisis». También ha tuiteado que «el pueblo de Estados Unidos no debería vivir bajo un liderazgo tan incompetente en la Casa Blanca».

La cantante ha anunciado que la Fundación Streisand ha enviado fondos a hospitales de Nueva York y Los Angeles, para comprar mascarillas de trajes de protección. «Las mascarillas que costaban un dólar ahora cuestan entre siete y doce. ¿Por qué la Administración Trump no invoca la Ley de Producción de Defensa Nacional para fabricarlas en masa y parar este aumento de precios?».