Barbara Streisand, arrepentida tras defender los supuestos abusos sexuales de Michael Jackson La actriz hizo recientemente unas declaraciones sobre el «rey del pop» que hicieron arder las redes sociales

Barbara Streisand se ha visto obligada a pedir disculpas tras las recientes declaraciones que ha hecho sobre Michael Jackson y las supuestas víctimas de sus abusos en una entrevista para «The Times». Sus palabras causaron una gran polémica en las redes, pues en ellas restaba importancia a los testimonios de los afectados.

El reciente estreno del documental «Leaving Neverland» de HBO que da muestra de los supuestos abusos del rey del pop hacia menores y cuenta con el testimonio de dos de ellos, Wade Robson y James Safechuck ha causado gran revuelo a nivel internacional y son muchos quienes se han pronunciado a respecto.

Las palabras de Streisand, por su parte, no tardaron en recorrer el mundo entero que, a través de las redes sociales, se volcó en contra de la actriz. En la entrevista citada no desmiente los supuestos abusos pero sí le quita la culpa al artista: «Los padres son los que permitían a sus hijos dormir con él».

Además, restaba importancia a sus relatos alegando que los dos llevan en la actualidad una vida de lo más normal. «Ambos están casados y tienen hijos, por lo que no los mataron», relató al diario británico, para después afirmar que «se puede decir que fueron niños abusados, pero esos niños, como les he oído decir, estaban encantados de estar allí».

También explicó que Jackson era «muy dulce, muy infantil» y que ella había empatizado con él a pesar de la dureza del documental: «Sus necesidades sexuales eran sus necesidades sexuales, provenientes de cualquier infancia que tenga o del ADN que tenga».

Las reacciones no se hicieron esperar y apenas 24 horas después emitió un comunicado en el que pedía disculpas por sus desafortunadas declaraciones: «Lamento profundamente cualquier dolor o malentendido que haya causado al no haber elegido mis palabras más cuidadosamente sobre Michael Jackson y sus víctimas, porque las palabras impresas no reflejan mis verdaderos sentimientos. No quise descartar el trauma que estos chicos experimentaron de ninguna manera. Como todos los supervivientes de abuso sexual, tendrán que llevar esto por el resto de sus vidas. Espero que James y Wade sepan que realmente los respeto y los admiro por decir su verdad».