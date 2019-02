Bárbara Rey ataca a Tamara Falcó por envidia La vedette que tal y como cuenta, se ha pasado la mayoría de su vida trabajando, ahora se encuentra más lejos de los platós de televisión y en los escenarios

Bárbara Rey ha sido galardonada en la V edición de los «Premios Yago». Ha ido acompañada por su inseparable hija Sofía Cristo, quienes siempre alardean de la fabulosa relación que existe entre ambas. La vedette recogió el premio por su carrera como actriz y lo hizo en una gala donde el humor y la «falta de protocolo» estuvo muy presente. Además, no quiso perder la oportunidad de hacer unas declaraciones y habló sobre su faceta como abuela.

La vedette que tal y como cuenta, se ha pasado la mayoría de su vida trabajando, ahora se encuentra más lejos de los platós de televisión y en los escenarios. Parece que Bárbara Rey está viviendo uno de sus mejores momentos y ahora, disfruta de otras cosas, como de la comida y de su nieto. La actriz reconoció públicamente que había dejado de conservar la figura corporal porque ahora disfrutaba de la comida y no tenía reparo en comer más de la cuenta.

«Yo he hecho de todo, me hacía falta que se acordaran de mí» ha confesado una Bárbara que llena de alegría no ha dudado en tirar algún que otro dardo. «No pasa nada, nosotros vemos los Goya por televisión y vemos que va Tamara Falcó, que menos mal porque me estaba aburriendo y aparece una estrella y te quedas eclipsado» comenta la que fuera íntima de Chelo García Cortés en tono irónico.

La madre de Sofía Cristo asegura que está viviendo un momento maravilloso con su nieta: «Soy una abuela moderna, estoy loca por mi nieta que es lo más bonito del mundo, es preciosa». Además asegura que ya tiene edad para tener muchos nietos, pero sus hijos no se han decidido. Cuando le dieron la noticia de que iba a ser abuela: «Me llené de alegría y felicidad».