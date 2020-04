Bailando con su hermana, jugando y montando a caballo: salen a la luz vídeos inéditos de Isabel II

La Reina Isabel II de Inglaterra cumple este martes 94 años, en un momento crítico a nivel mundial y tras dejar atrás uno de los años más complicados de los últimos tiempos, marcado inevitablemente por los escándalos que salpican a su hijo menor, el Príncipe Andrés y por el «Megxit». Pero la monarca, que pasará su cumpleaños más solitario en el Castillo de Windsor, acompañada únicamente por su marido, Felipe de Edimburgo, ha recibido una sorpresa por parte de la Casa Real británica.

A través de su cuenta oficial de Twitter, «The Royal Family» -cuenta con más de cuatro millones de seguidores-, han publicado un fotomontaje compuesto por vídeos inéditos de la madre del Príncipe Carlos, desde que era una niña, en los que aparece correteando, montando a caballo, jugando con un pájaro e, incluso, bailando junto a su hermana, la Princesa Margarita.

«Gracias por todos vuestros mensajes de hoy, en el 94 cumpleaños de la Reina. En estas imágenes privadas de "RCT" vemos a la Reina, entonces Princesa Isabel, con su familia, incluida su hermana pequeña, la Princesa Margarita», escriben. La publicación ha tenido una gran acogida entre los usuarios de esta red social, con 4,4 millones de «retweets» y más de 26.000 «me gusta».

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉



🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj