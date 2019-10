El auténtico calvario de Dinio detrás de las cámaras El exconcursante de «GH Vip» se sincera en una entrevista sobre su lucha contra las adicciones

Dinio García volvía a la esfera pública para participar en la nueva edición de «Gran Hermano Vip», programa del que ya ha sido expulsado. Pero su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, a pesar de breve, ha sido intenso y, gracias a su regreso a los focos, se ha conocido con más detalle su vida privada.

Para Dinio su expulsión no ha sido un gran drama puesto que, tal y como él mismo afirmaba, estaba deseando reunirse con su familia, sobre todo con su mujer y sus hijos, ya que el pequeño de ellos, Dian, tiene apenas tres meses. El televisivo ha dejado claro que es un hombre nuevo, y se ha sincerado en una entrevista para «Lecturas» en la que no ha tenido reparos a la hora de hablar sobre el calvario que vivió por culpa de las adicciones.

En la entrevista, en la que también interviene su mujer, Milena Leyva, que posa junto a su hijo recién nacido, asegura: «Me han salvado la vida». Y es que detrás de su época en el mundo del porno y las drogas, hay una historia de superación en la que ellos han sido su vía de escape.

«Las amistades me llevaron por el mal camino. Salí de ese entorno y, un poco antes de conocer a mi mujer, me fui a Galicia tres meses», explica, al tiempo que aclara que no acudió a ningún centro de desintoxicación: «Si me metí en eso, tenía que tener la fuerza para salir de esa mala vida. Para entrar en 'GH Vip' me hicieron una analítica, pruebas de cannabis, de todo. No la volví a tocar [la droga]».

Además, cuenta que lo ha pasado realmente mal porque su pasado le persigue aún a día de hoy y afecta también a sus hijos, especialmente al mayor: «Por este tema ha sufrido 'bullying' en varios colegios. No tiene por qué arrastrar una cosa mía que pasó hace más de diez años». «Una semana antes de entrar en 'GH Vip' - añade- me llamó mi hijo mayor llorando y me dijo que fuera a Madrid porque más de diez niños le habían pegado».