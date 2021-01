La ausencia de los hijos de Paquirri y las lágrimas de Teresa Rivera, el último adiós a «Riverita» El entierro de José Antonio Rivera ha tenido lugar esta mañana en Barbate (Cádiz)

Familiares y amigos íntimos se han desplazado esta mañana hasta Barbate para darle el último adiós a José Antonio Rivera «Riverita», quien falleció el jueves por la noche a los 73 años tras una larga enfermedad. Una despedida que ha estado marcada por la pandemia y ha impedido a muchos seres queridos desplazarse hasta Cádiz, donde esta mañana ha tenido lugar el entierro del hermano mayor de Paquirri.

Llena de dolor, su hermana Teresa Rivera ha sido de las primeras en llegar, acompañada por su hijo José Antonio Canales Rivera. Madre e hijo no se han soltado la mano en ningún momento y se han convertido en un apoyo indiscutible en estos momentos tan difíciles. Vestida de luto riguroso —con gafas de sol y mascarilla incluidas— Arancha, la hija de «Riverita» llegaba junto a su prima Tamara, la hija de Antonio Rivera, quien no ha podido despedir a su hermano, pues se encuentra confinado al haber estado en contacto con un caso positivo en coronavirus. Durante estos últimos días, Tamara no se ha separado de su prima y ha estado a su lado durante el velatorio y esta mañana durante el sepelio.

La ausencia más llamativa ayer en el tanatorio y esta mañana en el entierro ha sido la de Francisco, Cayetano y Kiko Rivera. El pasado mes de noviembre los hijos de Paquirri visitaron a su tío. Se desplazaron hasta Barbate en un encuentro que fue muy emocionante, ya que era la primera que Kiko conocía a su tío. Compartieron un día muy agradable y familiar en Barbate y Riverita se emocionó mucho al ver a sus tres sobrinos juntos. Hace unas horas, Kiko lamentaba su pérdida en redes sociales. «Solo lamento no habernos podido conocer más», decía.

Según ha explicado Teresa Rivera, Cayetano no ha podido asistir a Barbate porque se encuentra aislado tras dar positivo en coronavirus. «El mundo ahora, tío José, es un poquito peor sin la magia de tu fantasía. Gracias por tu imaginación, por enseñarme a vivir desde tu perspectiva. Gracias tío José por haber existido en mi vida. Te voy a echar de menos, pero tu recuerdo será mi sonrisa», publicó Cayetano en Instagram. Su hermano Francisco también ha dedicado unas palabras a Riverita: «Siempre se van los mejores. Ya hace tiempo que hay muchos que te quieren, esperándote y tú como siempre haciendo las cosas tuyas les has hecho esperar . Has sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echar de menos tío Jose. Ya nos veremos. Da besos a todos ahí arriba de mi parte».

Los hijos de Paquirri no han podido estar en el entierro de Riverita. Han enviado una corona de flores donde se podía leer: «Tus sobrinos no te olvidan».