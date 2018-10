Aurah Ruiz rompe a llorar tras enfrentarse a Jesé Rodríguez por la custodia de su hijo La canaria tuvo que salir de la casa de «GH VIP» para el segundo juicio que le enfrenta al exfutbolista

ABC

Aurah Ruiz no descansa. De nuevo, la joven ha tenido que salir de la casa de «GH VIP» para enfrentarse a su ex, Jesé Rodríguez, en los juzgados. La canaria llegó con unos grandes cascos que la aislaban del exterior y el peluche de su hijo, Nyan, en la mano, para testificar con respecto a la petición del exfutbolista de la custodia temporal del pequeño, al menos mientras su madre esté en la casa de Guadalix.

«Nyan en los primero para mí. No quiero abandonar, pero tampoco que se complique más la situación. Si esto se complica lo primero es mi hijo», explicaba la joven al recibir la noticia de la citación judicial.

Esta no es la primera vez que Aurah ve alterado su concurso por su guerra judicial con Jesé. Hace apenas una semana, la joven tuvo que salir para declarar tras ser demanda por injurias, calumnias y revelación de secretos. «Esto me supera más que lo anterior, porque me toca más el corazón», explicaba Aurah tras conocer que tendría que volver a abandonar los muros de la casa por unas horas.

Sin duda, el enfrentamiento entre ambos está pasando factura a la joven, que salió de los juzgados llorando. Aurah ha sido la encargada de cuidar al pequeño Nyan desde su nacimiento, acusando a su ex de despreocuparse por la salud del niño, aquejado de una enfermedad rara.