El ataque de Antonio David a Fidel Albiac recrudece la guerra con Rocío Carrasco

Desde que Rocío Flores pusiese rumbo a Honduras para participar en la próxima edición de «Supervivientes», tanto ella como su familia se han posicionado en el punto de mira de la prensa del corazón. La que hasta hace unos meses era prácticamente una desconocida para el público, se ha convertido en una clara apuesta mediática con un valor añadido: el conflicto que mantiene con su madre , Rocío Carrasco . El interés que genera el enfrentamiento familiar parece no tener límites y, a pesar de que la joven no es muy dada a pronunciarse al respecto, decidió abandonar su «lugar entre las sombras» para convertirse definitivamente en un personaje público.

Durante su concurso, Rocío Flores no ha dudado a la hora de hablar sobre sus deseos de reconciliación con su progenitora, con quien lleva sin hablarse cerca de ocho años. Su padre, que sigue de cerca todos sus pasos, ha intentado, una vez más, demostrar que él nunca puso impedimentos ni le habló mal a su hija sobre su madre. «A mí lo que me preocupa es el dolor de mi hija y nunca he puesto palos en las ruedas de nadie y si puedo estar orgulloso de algo es de haber sacado adelante a mis hijos y de que no se hayan criado en el odio ni en el rencor . Que si es un problema entre ellas, que nadie más esté alrededor», comentaba recientemente en el plató de «Sálvame».

Sobre si un acercamiento con Fidel Albiac , marido de Rociíto, Antonio David únicamente ha dicho que lo único que su hija quiere es el cariño de su progenitora. Y es que son muchas veces las que la familia de la joven ha señalado que la mala relación con la pareja de su madre habría sido siempre un impedimento para su relación.

En este sentido, ha lanzado un zasca a modo de ataque a su exmujer, presumiendo de la buena sintonía que hay entre sus hijos y su mujer, Olga Moreno : «Estuve conociéndola y cuando vi que era una persona que podía convivir conmigo y con mis hijos y formar una familia, entonces dejé que entrara en mi casa y conociera a mis hijos. Cuando Rocío y yo todavía no nos habíamos separado, Fidel ya estaba en casa de Rocío viviendo».

El ex guardia civil va aún más lejos y se atreve a comparar a su pareja con la de Rocío Carrasco: «Olga ha fomentado el cariño y el amor en mi casa y ha estado codo con codo con mis hijos. Por parte de Fidel, si hubiera tenido la misma actitud conciliadora de Olga, igual podría haber salvado la situación, no habría pasado nada de esto ».