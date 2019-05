Arnold Schwarzenegger promete ayudar a una anciana de 102 años a punto de ser desahuciada

Arnold Schwarzenegger se ha convertido en tendencia en las redes sociales al ofrecer su ayuda a una anciana de 102 años de California que va a ser desahuciada.

El actor de «Terminator», que también fue gobernador del Estado de California, se conmovió al conocer la historia de Thelma Smith, una anciana a la que dieron 90 días para abandonar la casa en la que ha vivido durante los últimos 30 años de su vida.

Thelma trabajó durante gran parte de su vida para la Fundación de Jóvenes Sugar Ray Robinson como activista social. Durante este período de tiempo, y gracias a la relación de Schwarzenegger con la organización benéfica, nació la amistad entre los dos.

«Thelma ha sido una querida amiga durante mucho tiempo. Imagínese hacer esto a una mujer de 102 años que le devolvió a la comunidad toda su vida», escribió en su cuenta personal de Twitter el exgobernador de California entre los años 2003 y 2001.

El mensaje, que se viralizó en menos de 24 horas, ya acumula más de 24.300 «me gusta» y miles de comentarios en los que muchos usuarios aplauden al actor.

Thelma has been a dear friend for a long time. Imagine doing this to a 102-year-old woman who gave back to the community her whole life. It is heartless. Thelma, I’ll be reaching out to help. Landlords, you’ll hear from me too. https://t.co/IJQrclGQ6I