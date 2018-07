Arnold Schwarzenegger llama a Trump «fideo mojado» por su «traición» con Putin

La reunión que mantuvieron Donald Trump y Vladimir Putin este lunes ha sido, en las últimas horas, centro de comentarios de todo tipo. La cercanía que escenificó el presidente de Estados Unidos con su homólogo ruso no ha gustado a muchos de los americanos. El encuentro de Trump y Putin estaba marcado en el calendario como una charla que podía trasformar por completo todo el panorama político.

El presidente estadounidense mostró admiración por el mandatario ruso, lo que no gustado nada a muchos de los compatriotas americanos, que han mostrado su descontento y frustración en Twitter. Pero no solo los ciudadanos de a pie se han visto descontentos nombrando a la conferencia con el hashtag «#TrasonSummit» (cumbre de la traición), sino también algunos rostros conocidos.

Arnold Schwarzenegger, exgobernador de California, es uno de ellos. Ha declarado su descontento con la actuación de Trump con un vídeo de 45 segundos: «Presidente Trump, acabo de ver tu conferencia de prensa con el presidente Putin. Ha sido vergonzoso, estabas ahí como un fideo mojado, como un fan. Pensaba que le ibas a pedir un autógrafo o un selfie. Has vendido a nuestras agencias de inteligencia, a nuestro sistema judicial y, lo que es peor, a nuestro país. Eres el presidente de Estados Unidos, no tendías que hacer eso. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estaban las palabras y la fuerza de Ronald Reagan cuando en el Muro de Berlín dijo "señor Gorbachov, derriba este muro"?», comentó Schwarzenegger muy disgustado.

No es la primera vez que el actor conocido por su papel en «Terminator» entra en polémica con Trump hablando sobre su posicionamiento contra el presidente y su mala actuación en el país.

Pero el exgobernador de California no ha sido el único que se ha mostrado desconforme con la actuación de Trump. También el Capitán América, Chris Evans, se ha sentido ofendido y lo ha mostrado ante todos sus seguidores en Twitter: «No sé ni qué decir hoy. Ha sido una vergüenza total. Donald Trump ha avergonzado América y debería estar avergonzado. Vergüenza para todos los que ignoran la intervención rusa en nuestra democracia por solo por el bienestar político de Trump. Una derrota total. Este idiota, marioneta, cobarde se ha posicionado con Putin por encima de nuestras propias agencias de inteligencia. ¡En un escenario mundial! ¡Basándose únicamente en la palabra de Putin! ¿Por qué? ¿Puede alguien contestarme a eso? ¿Qué diablos está pasando? Política a parte, esto es 100% anti-americano. ¿Dónde está el Partido Republicano?».

I don’t even know what to say. Today was a disgrace. @realDonaldTrump embarrassed America and should be ashamed of himself. Shame on anyone who chooses to ignore Russia’s interference in our democracy for the sake of Trump’s political well-being. I’m at a complete loss.