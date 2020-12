Armando Manzanero: cinco bodas, siete hijos y un machista confeso El «rey del romanticismo» embelesaba a las mujeres con su galantería, sus versos y sus manos al piano

G. C. Actualizado: 29/12/2020 11:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Puede que suene exagerado decir que Armando Manzanero, fallecido este lunes a los 85 años de coronavirus tras dos semanas hospitalizado en Ciudad de México, tuvo tantos reconocimientos y premios en su carrera musical como conquistas amorosas, pero no se desvía mucho de la realidad. Ya lo decía el propio compositor yucateco en una entrevista con ABC: «Soy machista, pero también un romántico que vuelve locas a las mujeres».

El «Somos novios» resonó en el imaginario de muchas mujeres, deseosas de que el «amor profundo» del que hablaba el compositor mexicano en su canción se hiciese real. Las embelesaba con su galantería, sus versos y sus manos al piano. Con tan solo 14 años, siendo aún un adolescente, conoció a su primer amor: María Elena Arjona. Tras seis años de noviazgo se casaron en 1957 y tuvieron cuatro hijos: Martha, María Elena, Diego y Armando. En 1970 se separaron en buenos términos. Pese al amor que sintió por ella, este matrimonio precoz fue el peor error de su vida, según reconoció tiempo después.

«No lo hagas porque vas a vivir más tiempo y vas a ir a otros lugares, tenías que saber si la mujer con la que te vas a casar le va a gustar que tú vivas viajando o saliendo por las noches, ¿verdad? ¿Por qué no te esperas un poco más de tiempo?», rememoró las palabras que su padre, Santiago, le dijo sin mucho éxito antes de desposarse.

Acusado de violencia doméstica

Tardó once años en volver a pasar por el altar y lo hizo con María Teresa Papiol Mirassou. Su amor hizo agua siete años después. La polémica llegó de la mano de su tercera boda. En 2002 se dio el «sí, quiero» con Olga Aradillas, quien, cuatro años después, lo denunció por violencia doméstica y el compositor respondió con una denuncia por robo de una furgoneta. En el juicio, ambos salieron airosos de las correspondientes demandas. Se convirtieron en pasto para los medios de comunicación.

Manzanero siempre ha tenido una opinión controvertida sobre lo que les gusta a las mujeres. Según él, «a las mujeres les gusta que las acosen». «Yo recuerdo desde que soy niño que les encanta que las acosen. Porque a la mujer le gusta. Cuando hablo de acoso, no hablo de agresión: hablo de que las abordan. Yo no conozco a ninguna mujer que le disguste que la enamoren y que se acerquen a ella», dijo en 2019.

Tras el tormentoso matrimonio con Aradillas, llegó Gloria Caballero aunque su unión tan solo duró siete meses. Fue con Laura Elena Villa con quien el «rey del romanticismo» encontró a su verdadero amor. Ni siquiera los 36 años de diferencia de edad fueron un impedimento para el matrimonio, que duró hasta el final de los días de Manzanero.

Pese a que tardó en encontrar a su «amor profundo» de poco se arrepintió. El camino mereció la pena para el compositor, como reconoció en una entrevista: «Si me llego a ir de este mundo a otra dimensión, lo que voy a deberle a Dios es una maravilla. No saben la vida bella que he tenido. Si acaso he tenido problemas fueron: ¡Subirme a un avión de primera clase y no alcanzar las piernas al piso (apenas sobrepasaba el 1,50)! ¡O estirar el brazo en una mesa y no alcanzar la sal por estos brazos cortos! Cabrones como yo quién sabe cuándo nacen. Tuve amor, siete hijos, dieciséis nietos. Uno solito me ha salido músico».