Ariana Grande defiende a su novio tras ser humillada por este

Ariana Grande, después de romper con su expareja Mac Miller, comenzó una relación con Peter Davidson, un cómico estadounidense. Desde el primer día, la pareja se ha mostrado de lo más enamorada, tanto es así que todas sus felicitaciones de cumpleaños o compromiso, son publicadas en sus redes sociales para compartir su amor con todos sus seguidores. Pero al igual que utilizan sus cuentas sociales para decirse lo mucho que se quieren, también las utilizan para discutir.

Así lo hizo la cantante a la hora de pronunciarse sobre una broma que hizo el humorista hace unos meses referida a los atentados de Manchester. El cómico estadounidense hizo un chiste sobre el golpe terrorista que tuvo lugar durante la actuación de su ahora prometida en el que murieron 22 personas. Davidson se atrevió a burlarse sobre lo famosa que se había vuelto su novia diciendo: «Britney Spears nunca ha tenido un atentado en uno de sus conciertos».

Muchos de los seguidores de Grande se sintieron ofendidos y tacharon de «maleducada» la broma de Davidson. Ariana no se quedó callada y respondió por Twitter a uno de ellos: «Para mí ha sido duro y conflictivo. Él usa la comedia para hacer que la gente se sienta mejor sobre lo mal que están las cosas en el mundo. Cada uno lidia de manera diferente con el trauma. Por supuesto, a mí no me pareció gracioso. Fue hace meses y su intención no era maliciosa, pero fue desafortunado».

this has been v tough & conflicting on my heart. he uses comedy to help ppl feel better ab how f-ed up things in this world are. we all deal w trauma differently. I of course didn’t find it funny. it was months ago & his intention wasn’t/ is never malicious but it was unfortunate