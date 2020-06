La angustiosa espera de María Pombo La joven está pasando «las semanas más largas de su vida» después de someterse a una serie de pruebas para confirmar si padece esclerosis múltiple

El pasado mes de mayo, la «influencer» María Pombo (25 años) dejó de publicar contenidos en su cuenta de Instagram, algo inusual en ella, cuyas redes sociales son su principal trabajo. Ante la preocupación de su casi millón y medio de seguidores, la joven decidió grabar un vídeo en el que explicó el problema de salud al que se enfrentaba.Todo comenzó con un hormigueo en algunas partes del cuerpo, un signo que le hizo ponerse alerta, ya que su madre padece esclerosis múltiple y este es uno de los signos que presenta la enfermedad. «En mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas y aunque no es una enfermedad hereditaria sí va en los genes, entonces tengo más probabilidades de tenerla yo que una persona sin antecedentes», comienzaba explicando.

Fue entonces cuando la joven decidió ir al hospital, donde le realizaron gran cantidad de pruebas como «una resonancia cerebral, una resonancia medular una punción lumbar, pruebas de sangre... para cerrar un diagnóstico».

Fue a finales del mes del pasado mes de mayo cuando la joven reveló que podría padecer una grave enfermedad y todavía -casi un mes más tarde- no tiene los resultados de las pruebas que se hizo para confirmar si padece esclerosis múltiple, sin embargo, la influencer se muestra optimista pues ya no siente hormigueos en las extremidades ni le duele la cabeza. «No me han dado los resultados, están siendo las semanas más largas de mi vida», confesó a través de un vídeo publicado en su red social. «Puede ser que los médicos no tengan un diagnóstico claro. Habiendo empezado con una mielitis y que no tengan el resultado definitivo pues me da una pequeña esperanza a que no vaya a más o que no esté muy avanzado», sentenció.