Anabel Pantoja pide perdón a su novio tras su vergonzoso vídeo: «Siento ser tan necia» La sobrina de Isabel Pantoja, que está pasando el confinamiento junto a su pareja en Canarias, eliminó una grabación en la que parecía estar bajo los efectos del alcohol

ABC Madrid Actualizado: 02/06/2020 22:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Anabel Pantoja se ha convertido sin lugar a dudas en una de las protagonistas de este confinamiento. Tras regresar a su casa en Canarias junto a su pareja, Omar Sánchez, la sobrina de Isabel Pantoja, lejos del plató de «Sálvame», comenzó a retransmitir vídeos diarios en directo en los que practicaba ejercicio de una manera bastante peculiar. Los memes inundaron las redes sociales y ella, en vez de parar, decidió bailar para miles de espectadores cada día.

Esta semana, sin embargo, se ha convertido en protagonista después de publicar un vergonzoso vídeo en el que parecía estar visiblemente bajo los efectos del alcohol mientras su prometido le pedía que «se acostara ya». El programa en el que colabora consiguió guardar la grabación antes de que Anabel se arrepintiera y decidiera borrarla, y las imágenes se convirtieron en un reclamo para la audiencia, aunque finalmente no eran tan «fuertes» como habían anunciado.

Chillo con el directo de Anabel borracha JAJAJAJAJ pic.twitter.com/BOlcvUYNrR — MontySuescun 💫✈️👩🏽‍🦲 (@MontySuescun) June 1, 2020

Sin embargo, la prima de Kiko Rivera y Chabelita Pantoja se ha visto muy afectada por la situación y ha tomado la drástica decisión de «ordenar» a todas las personas de su entorno que no hablen sobre ella cuando se les pregunte por parte de la prensa o los programas del corazón. Tras ver las imágenes en el programa, intentó aclarar: «Soy la primera a la que le da vergüenza. Me acuerdo de mis padres y de mi Negro que estaba a mi lado aguantando, él se cabrea y de ahí la discusión». Y es que a lo largo de la grabación, se escucha a su pareja decir frases como: «Qué vergüenza». «¡Te quieres callar ya la boca! Si te quieres ir a dormir vete a otra cama, yo quiero cantar, estoy con mi gente», le reprocha ella.

Además, tras el revuelo causado, ha escrito una declaración de amor a su pareja, disculpa incluida, por el polémico vídeo: «Pues si, él me aguanta, en lo bueno y en lo malo (y nunca mejor dicho). Cuando estoy mala como una auténtica perra me va a comprar a la farmacia, está pendiente de que me lo tome todo. Cuando tengo un problema, él me lo soluciona o intenta ayudarme a solucionarlo. Cuando tengo frío me tapa, cuando me duelen los pies me da un masaje, si se me antoja un polvito uruguayo, él va a buscármelo. Sinceramente, di con un ángel. Siento ser tan necia cuando no debo serlo».