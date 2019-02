Un amigo íntimo de la familia explica su teoría sobre la misteriosa desaparición de la madre de Luis Miguel El actor Andrés García, padrino del artista, ha hecho unas polémicas declaraciones en las que asegura que cree conocer el lugar dónde mataron a Marcela Basteri

Aunque parece que vive en un sueño permanente por su exitosa carrera, la vida de Luis Miguel no ha sido nada fácil. El documental de Netflix ha puesto de manifiesto todos los problemas a los que ha tenido que enfrentarse a lo largo e los años, entre ellos, la repentina desaparición de su madre, Marcela Basteri, en 1986.

Los rumores de su desvanecimiento siempre han señalado con el dedo a su padre, Luisito Rey, aunque nunca se ha podido probar nada. Ahora un buen amigo de la familia y padrino del cantante, el actor mexicano Andrés García, se ha manifestado sobre la polémica desaparición de su madre. «Estoy casi seguro de que sé dónde mataron a la mamá de Luis Miguel», cuenta en el programa «Ventaneando».

Se refiere a Las Matas, localidad donde se encontraba el domicilio familiar de la madre de Luisito en Madrid. Su teoría tiene mucho que ver con el hecho que cuenta tras esta declaración en televisión. El padre del artista le invitó a conocer la casa de la capital pero no tenían las llaves de su nuevo hogar, por lo que tuvieron que llamar a un guardés. Cuando entraron asegura que todo era muy raro: «Se empiezan a poner nerviosos (Luisito Rey y su hermano) en la piscina, miraban mucho, y me dijeron que nos fuéramos. ¿A qué viene esta actitud? Actuaron como si hubiera ahí un tesoro o algo muy tenebroso», ha asegurado en el espacio televisivo.

Y añadía: «En ese momento pensé que en el lugar había pasado algo feo». Fue después de eso cuando se conoció la noticia de la desaparición de las madre del artista, que fue cuando Andrés García ató cabos. «Siempre me quedé pensando: ‘¿No será esa casa donde hicieron algo a Marcela y a lo mejor hasta ahí la enterraron?’».

Pese a su creencia, el actor tenía la esperanza de que solo fuese su cabeza la que le estuviese jugando una mala pasada. Tenía la esperanza de que aparecería la madre del artista, por eso nunca quiso desvelar lo que pensaba. «Lo he aguantado tantos años para no lastimar la sensibilidad de la familia de Luis Miguel y conservar la ilusión de que, a lo mejor, aún estuviera con vida, pero creo que ya es hora de que alguien busque para ver si no está ahí», explica.