Alec Baldwin y Donald Trump se han enfrentado públicamente tras la emisión del programa «Saturday Night Live», en el que el actor interpreta irónicamente el papel del presidente de EEUU, concretamente el discurso que dio el pasado viernes en el que habló, entre otras cosas, sobre cuestiones de la frontera.

El domingo por la mañana, tras la emisión del programa, Trump compartió varios «tuits» en los que critica el papel de Baldwin, que no le parece nada «divertido»: «¿Cómo pueden las cadenas de televisión salirse con la suya con estos ajustes de cuentas contra republicanos sin castigo? ¿Igual que en muchos otros programas? Es muy injusto y debería ser investigado. ¡Esta es la verdadera conspiración!».

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion!