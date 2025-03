Amalia de los Países Bajos: de pequeña princesa a futura Jefa de Estado

Princesa Amalia al lado de la reina madre y abuela, Beatriz, el día de la coronación de su padre, Guillermo de los Páises Bajos Reuters

La Princesa Heredera e hija mayor de los Reyes Guillermo (53 años) y Máxima (49 años) de los Países Bajos, Catalina Amalia de Orange , celebra su decimoséptimo cumpleaños. Nació en La Haya el 7 de diciembre de 2003 y, tras la investidura de su padre, el 30 de abril de 2013, se le concedió el título de Princesa de Orange. La Heredera al Trono vive con sus padres y sus hermanas menores, la Princesa Alejandra (15 años) y la Princesa Ariadna (13 años), en el Palacio Huis Ten Bosch en la capital real neerlandesa.

A pesar de que siempre ha estado bajo la tutela de su madre, este cumpleaños solo marca el comienzo de una vida pública encaminada a una toma de decisiones estratégicas que decidirán su destino: futura Jefa de Estado de los Países Bajos.

Los Reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos Reuters

«Rechazar el Trono» no es una opción

Entre esas decisiones se encuentran la incógnitas con respecto a sus estudios, si decidirá seguir los pasos de su padre e involucrarse con el Ejército Real, o si una vez alcanzada la mayoría de edad el año que viene, decidirá aceptar los 110.000 euros como salario anual a pesar de las graves consecuencias que se encuentra afrontando los Países Bajos por la pandemia. Estas y muchas otras decisiones se tomarán este año mediante determinados gestos y pasos que deberán acercarla al pueblo como su futura Reina.

Desde el día que nació, su futuro ya estaba determinado por la Constitución de los Países Bajos. Según el diario holandés «De Telegraaf», la pequeña princesa le preguntó a su padre, el Rey Guillermo, el día de su investidura: « ¿Cuántos años pretendes quedarte? » para marcarlos en su agenda y saber cuantos días de «libertad» tendrá antes de asumir su título real con seriedad. «A veces me parece que no es real, me cuesta concienciarme de que esta es realmente mi vida», comentó una vez a la prensa, recalcando que tarde o temprano tenía que asumir su responsabilidad como heredera. «Rechazar el Trono» no es una opción .

18 años y un millón y medio de euros

Según establece la Constitución, una vez que Amalia haya alcanzado los 18 años de edad, existe la posibilidad, si se diesen las circunstancias (fallecimiento), podría suceder a su padre como Reina de los Países Bajos. Esto también significa que recibiría el salario que le corresponde no solo para pagar a sus asistentes dentro de la Familia Real holandesa, sino también un sueldo personal que se traduce a un millón y medio de euros al año . A todo ello también se le añadiría 4.000 euros diarios destinados al personal y «apoyo material» para llevar a cabo las tareas gubernamentales.

Con la cercanía de la Princesa Heredera en alcanzar su mayoría de edad, el Gobierno holandés desveló dicho presupuesto por el cual el partido socialdemócrata (PvdA) al lado de la ultraderecha (PVV), los socialistas (SP) y la izquierda verde (GroenLinks) han solicitado estrictamente que se reduzca el presupuesto debido a las graves consecuencias económicas y sanitarias que está enfrentando la nación debido a la situación pandémica. Es así como el primer ministro, Mark Rutte, ha prometido a la Cámara de justificar cada detalle del salario anual estipulado y evaluar si es de gran necesidad para la heredera.

«Me da igual si es un mocoso de 18 años o de 21»

El mismo debate surgió en los años 80, cuando el padre de Amalia se encontraba cerca de cumplir los 18 años: «Me da igual si es un mocoso de 18 años o de 21 el que reciba tanto dinero. Me opongo al hecho de que la Familia Real reciba tanto dinero », exclamó la exdiputada de la izquierda verde, Andrée Van Es , en 1989 en el Parlamento e inició la propuesta de expandir el mínimo de edad de 18 a 21 años, para que el Príncipe o la Princesa que herede el trono lo haga con mucha más madurez y no empiece a recibir beneficios tan jóvenes sin ningún tipo de «esfuerzo» o «consciencia ciudadana».

Como referencia el país vecino, Bélgica, la también Princesa Heredera Isabel de Brabante, que cumplió 18 años el pasado 25 de octubre, también se enfrentó a un debate similar en el cual se tomó la decisión de que mientras terminaba sus estudios de Bachillerato, no recibiría ningún tipo de prestación que, en su momento, era de 900.000 euros . De esta forma, la princesa belga, con el permiso de sus padres, renunció a su salario hasta que llegara el momento de afrontar sus tareas en la Familia Real belga como futura Heredera al Trono.

Pero aún así, según informa «De Telegraaf», los expertos políticos no creen que la Princesa Amalia siga el ejemplo de la princesa belga. El Servicio de Información del Gobierno de los Países Bajos justificó ante los medios que no pagarle a la futura Jefa de Estado sería un acto calificado como «ilegal», porque no está estipulado en las leyes holandesas.

A un año de alcanzar la mayoría de edad

En los últimos diez años, a pesar de ser una Princesa Heredera, la vida de Amalia, al igual que sus hermanas, ha sido más o menos apacible. Sin embargo, a medida que la princesa avanza hacia mayoría de edad, su madre, la Reina Máxima, ha mostrado sentir nostalgia de aquella época donde se veían a las princesas jugar en los jardines de la residencia real, en Wassenar, donde vivieron hasta enero de 2019, cuando se mudaron al Palacio Huis ten Bosch en La Haya.

El Rey Guillermo junto a su mujer y sus hijas en Diciembre de 2007 2007

« No me gusta mucho esta situación . Se acerca el momento definitivo y todo va muy rápido para mi princesa», comentó la Reina Máxima hace un año: «Disfruto cada momento con mis niñas, pero ahora empieza la cuenta atrás para que inicie su camino y se vaya de casa ».

La despedida a una infancia «apacible»

Este decimoséptimo cumpleaños es la despedida de Amelia de su niñez. No solo implica dejar a un lado su vida como una adolescente normal, sino también concluir el Bachillerato e iniciar su año sabático para conocer cada rincón de su nación. «Todavía no hay un plan en concreto, lo que sí es definitivo es que, una vez, que pase la pandemia ella debe viajar para conocer a su pueblo . Cuando eso suceda, puede que opte por la tradición familiar y estudiar en la Universidad de Leiden, como hizo su abuela Beatriz y su bisabuela Guillermina. O puede ingresar en el Ejercito Real. Pero eso todavía está por verse», explicó una fuente cercana a la Familia Real holandesa.

La Princesa Amalia junto a su familia en verano de 2015 Gtres

«Ha llegado el momento y si Amalia no puede tener una infancia normal, nosotros como padres habríamos fracasado», comentó su madre hace unos meses a la prensa. Lejos de sus tareas como princesa y estudiante de Educación Secundaria, Amalia ha desarrollado una pasión por la moda , al igual que su madre, pero también ha mostrado otras habilidades como montar a caballo, el hockey y la música . Una infancia que, según han recalcado los medios, con sus 17 años ha llegado a su fin. Para el próximo verano, ya habrá culminado sus estudios y, si su padre lo autoriza, formará parte del Consejo de Estado para asumir funciones públicas como una princesa para representar a los Países Bajos.