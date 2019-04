Amaia Salamanca: «No soy una “superwoman” por conciliar familia y trabajo» La actriz ejerció como imagen de la nueva colección de joyas de Rabat, inspirada en la década de los 70

MADRID Actualizado: 06/04/2019 01:17h

Amaia Salamanca está terminando de seleccionar las joyas que va a lucir cuando llegamos a la tienda de Rabat de la calle de Serrano de Madrid para entrevistarla. Escrutan sus pasos un nutrido grupo compuesto por representantes, maquilladoras y responsables de comunicación. Saluda con dos besos a periodistas y fotógrafos. Dos besos que no son suficientes para derretir el hielo que transmite su mirada ni para neutralizar su carácter distante. Luce nuevo look. Un arriesgado rubio platino que imprime dureza a su rostro.

La semana pasada cumplió los 33 años, pero durante la entrevista se le escapa en más de una ocasión el «cuando yo era joven» que da buena cuenta de la intensidad con la que ha vivido la última década. En el plano profesional ha encadenado proyectos tras el boom de «Sin tetas no hay paraíso» y en el personal, ha formado una familia numerosa junto al empresario sevillano Rosauro Varo. Sus tres hijos, «son la joya de su vida», comenta tras hablar de la nueva colección de Rabat inspirada en los 70 de la que es imagen. «La vida personal es lo que a uno le hace feliz, una apuesta de futuro. Pero yo no me sé quedar en casa y valoro mucho mi profesión. El miedo del actor es que un día te dejen de llamar. No es lo mismo irse de vacaciones con un proyecto cerrado a la vuelta que de forma indefinida». Aunque lleva nueve años de sólida relación con Rosauro no quiere ni oír hablar de matrimonio. «Tengo la sensación de que uno se casa y en seguida, se divorcia y prefiero seguir como estoy. Tengo un compromiso muy grande con mi familia».

A la actriz, que esta primavera estrena tres comedias « ¿Qué te juegas?», «Lo dejo cuando quiera» y «A pesar de todo», le preguntan a menudo por la conciliación. «Hay veces que se me da un poder de superwoman y me ven así por compaginar mi trabajo con mis hijos, pero yo tengo ayuda en casa. Tienen más mérito otras mujeres que lo hacen solas». No se considera una madre estricta, pero trata que vivan al margen de la profesión de su madre. «Mis niños son pequeños y de momento, no les pongo mis películas. Quiero mantenerlos alejados del foco mediático y no darles protagonismo».