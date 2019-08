Amaia Montero cumple 43: su cambio radical de imagen con el paso de los años La cantante se encumbró gracias a su éxito como vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero se encumbró gracias a su éxito como vocalista del La Oreja de Van Gogh, grupo con el que hizo historia pero del que se desvinculó en el año 2007. Desde entonces, la cantante no ha parado de trabajar y ha continuado su andadura profesional en solitario. Sin embargo, durante este tiempo también ha protagonizado diversas polémicas relacionadas no solo con su faceta como artista, sino también por su físico.

El año pasado, Montero presentó su trabajo «Nacidos para creer», un álbum con un claro enfoque feminista cuya presentación se vio nublada por las criticas. La cantante nunca pensó que tras presentar su nueva canción, solo protagonizaría noticias por su cambio físico , y así lo confesó en los platós de «Mediaset».

Amaia Montero, en el año 2005 - ABC

«Salieron algunos médicos en revistas, diciendo lo que me había hecho e incluso un presupuesto de todo lo que me había costado... no es cierto, es mentira pero aunque fuese cierto, ¿y qué más da lo que yo me haga?», preguntaba entonces a la presentadora Toñi Moreno. Y es que la artista se mostró decepcionada por convertirse en acaparar las miradas en aquel momento solamente por su aspecto.

Amaia Montero en 2018 - GTRES

Ahora, la que se convirtiera en uno de los rostros más conocidos del panorama musical de nuestro país, cumple 43 años con un gran número de éxitos a sus espaldas y con una imagen muy distinta de la joven Amaia que se dio a conocer con La Oreja de Van Gogh.