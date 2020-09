Amador Mohedano confiesa que pensó en suicidarse tras su polémico divorcio con Rosa Benito Pocos días después de haber firmado el divorcio, la cuñada de Rocío Jurado fue ingresada de urgencia por un grave ataque de ansiedad

En el año 2013, Amador Mohedano y Rosa Benito se divorciaron tras 35 años y cuatro hijos. Envueltos en la polémica, la colaboradora televisiva acusaba a su exmarido de ser el culpable de los problemas económicos que asolaban a la familia. El episodio más duro al que se enfrentó la colaboradora fue la ingestión de una caja de tranquilizantes debido a que no aguantaba más la presión, tras conocer los numerosos affaires de su marido.

Pocos días después de haber firmado el divorcio, la cuñada de Rocío Jurado fue ingresada de urgencia por un grave ataque de ansiedad. Junto a ella estuvo en todo momento Amador Mohedano, que viajó desde Chipiona para apoyar a su mujer. Y es que Benito estaba sometida a mucha presión, narrando todos los días en directo los avances de su relación con Amador y viendo cómo éste se paseaba con su segunda conquista tras la separación. Su mediático divorcio fue el pan diario de «Sálvame».

Esta semana, durante el programa «Ven a cenar conmigo: gourmet edition», Miguel Fringenti, en su papel de periodista, le hizo unas cuantas preguntas al hermano de «la más grande» sobre su polémico pasado. «Nadie se puede imaginar como he estado, he estado muy mal. Yo tenía un ático que he pensado incluso en tirarme», aseguró visiblemente emocionado al recordar los problemas que tuvo tras su divorcio de Rosa Benito. Dos psicólogos y una terapia de años hicieron falta para poder reponerse.

Además, Amador habló de la complicada situación familiar que vive su sobrina, Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. «Me da mucha pena que haya cambiado tanto la película. Por mi sobrina me siento traicionado. Estoy enfadadísimo de ver cómo está tratando al resto de la familia», dijo en referencia a que no se habla con sus hijos Rocío y David, fruto de su matrimonio con Antonio David Flores.