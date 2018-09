Álvaro Muñoz Escassi desmiente que se haya casado con Carmen Matutes El jinete se pronuncia para aclarar que su relación con la hija del exministro de Asuntos Exteriores no va «más allá de una bonita amistad»

ABC

Madrid Actualizado: 05/09/2018 12:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En menos de 24 horas, Álvaro Muñoz Escassi ha pasado de boda sorpresa a simplemente relación de amistad. Tras las afirmaciones vertidas por algunos medios en la que aseguraban que se había celebrado una ceremonia «simbólica» junto a Carmen Matutes, el jinete ha decidido pronunciarse.

«No me he casado con Carmen Matutes y no tenemos ninguna relación más allá de una bonita amistad», ha confesado Muñoz Escassi para la revista «Hola». Con esta declaración, el jugador de polo zanja cualquier duda sobre su relación con la hija del exministro Abel Matutes y pide respeto, sobre todo en temas tan importantes como es el matrimonio.

Asegura que ha tomado la decisión de hablar por la empresaria. «Por ella, desmiento que nos hayamos casado y que tengamos una relación», ha asegurado. Sin embargo, anticipa que se les seguirá viendo juntos. «Esto no va a romper nuestra amistad. Yo la quiero y la respeto y voy a seguir haciéndolo. Siento mucho el daño que se le está haciendo» apunta.

Muñoz Escassi asegura que todos estos comentarios sobre su relación (de amistad) con Carmen está afectando a toda la familia Matutes. «Si solo me afectase a mí no haría estas declaraciones, porque estoy acostumbrado a escuchar y leer noticias falsas, pero en este caso involucra a una familia importante a la que quiero mucho y tengo mucho respeto», ha concluido.