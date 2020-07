Alonso Caparrós posa con su mujer por primera vez y cuenta cómo superaron su drogadicción «Ella, desde la comprensión y la calma, me dijo que de ninguna manera lo iba a aceptar en su vida. En ese momento, me dije: “Se acabó"», ha dicho el colaborador de televisión

En numerosas ocasiones Alonso Caparrós ha contado su infierno con las drogas. El colaborador de televisión ha concedido entrevistas en revistas y programas del corazón en las que se ha sincerado sobre los problemas de adicción como consecuencia, según admite, del dineral que ganó en los años 90 como presentador. Fue en noviembre del 2018 cuando el televisivo se atrevió a hablar por primera vez sobre su adicción. « Empecé muy joven a tontear con las drogas, pero el gran problema fue empezar pronto a ganar mucho dinero en la tele, porque me podía permitir el lujo de comprar todo lo que quería en gramos y prostitución», confesaba a una conocida revista nacional, al tiempo que aseguraba que era algo que había dejado atrás: « La droga ya no es el lema de mi vida, ya está empaquetada».

Lo que siempre añade es que le debe todo a su mujer, Angélica Delgado, con la que se dio el «sí, quiero» en 2015. La entrada en su vida precipitó la decisión del presentador de abandonar las drogas: «Ella marca un punto de inflexión gordo en mi vida y las fuertes adicciones me dejan de parecer atractivas e interesantes», confesó durante una entrevista a principios del año pasado.

Alonso Caparrón y Angélica - Lecturas

Esta semana el matrimonio ha posado por primera vez juntos por primera vez y han hablado sobre cómo superaron los problemas de adicción del presentador. «La vida con él me ha demostrado que siempre sube escalones, que siempre está en evolución y que siempre me ha escuchado», ha dicho Angélica. «Hubo un momento que perdí todo y ya no tenía ganas de nada. No esperaba nada de la vida, me quedé vacío. Y empezaron a entrar cosas nuevas. Empecé a normalizarme gracias al amor de mi mujer y mi familia», ha añadido el televisivo. «Ella, desde la comprensión y la calma, me dijo que de ninguna manera lo iba a aceptar en su vida. En ese momento, me dije: "Se acabó"», ha dicho.

«Es un ser especial. Trabaja con niños, es logopeda y, quizás por esa sensibilidad, es la única persona que jamás me ha juzgado. A pesar de pasar momentos difíciles, nunca me ha hecho sentir culpable y me ha ayudado a tratar mi problema», ha comentado Angélica, mostrándose muy cariñosa con su marido. «Nunca me he sentido decepcionada y nunca he tirado la toalla», ha añadido. «La primera vez que hablé en una entrevista de mi pasado con las drogas y estupefacientes fue la más difícil de mi vida y tuve el apoyo de mi mujer. Lo hice por dos objetivos: por aliviarme y por evitar que entraran testimonios contando cosas. Yo quería cerrar un capítulo», ha dicho él en referencia a su primera entrevista.