Alonso Caparrós cuenta su infierno con las drogas El colaborador de televisión se sincera sobre los problemas de adicción como consecuencia, según admite, del dineral que ganó en los años 90 como presentador de televisión

Alonso Caparrós (47 años) fue durante los años 90 una estrella de la televisión. Con tan solo 20 años, María Teresa Campos le ofreció colaborar en «Pasa la vida», su programa matinal en TVE. Pronto, su rostro se empezó a popularizar e hizo sus primeros pinitos en el mundo del cine con la película «Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí», algo que no le acabó de llenar.

Su gran momento llegó en 1997 de la mano de Antena 3. La cadena le ofreció presentar el espacio que le hizo popular, «Furor», y tras este llegó «Menudas estrellas», en el que sustituyó a Bertín Osborne. Pero la mala vida que empezó a llevar fue su perdición. Se convirtió en un juguete roto de la televisión. Ahora, el exconcursante de «GH VIP» y colaborador del programa «Sálvame» se ha sincerado en la revista «Primera línea» sobre su problema con las drogas.

«Empecé muy joven a tontear con las drogas, pero el gran problema fue empezar pronto a ganar mucho dinero en la tele, porque me podía permitir el lujo de comprar todo lo que quería en gramos y prostitución», confiesa Caparrós. Aunque ahora es algo que ya ha dejado atrás: «La droga ya no es el lema de mi vida, ya está empaquetada».

La peor época para el presentador fue la del programa «Furor». En su momento confesó que le llegaron a atar las piernas al taburete para que no se me movieran. «Durante una época de mi vida podría haber muerto prácticamente todos los días», decía hace un tiempo. Caparrós se lo debe todo a su mujer, Angélica Delgado, con la que se dio el «sí, quiero» en 2015. La entrada en su vida precipitó la decisión de abandonar esa mala vida de la que le costó tanto salir: «Ella marca un punto de inflexión gordo en mi vida y las fuertes adicciones me dejan de parecer atractivas e interesantes».

El colaborador televisivo también se ha confesado sobre las mujeres con las que ha estado, entre ellas, Terelu Campos, Esther Arroyo y otra presentadora y modelo muy famosa de la que no quiso dar su nombre, pero de la que asegura que estuvo enamoradísimo.