La alocada despedida de soltera de María José Suárez con Eva González y Elisabeth Reyes La ex Miss España prepara su boda con el empresario Jordi Nieto, con quien lleva tres años de relación y ha tenido su primer hijo, un niño al que han llamado Elías

No hay boda que no conlleve su despedida de soltero. Un viaje que antes se quedaba en la intimidad de los novios y su grupo de amigos, pero con las redes sociales está al alcance de cualquiera. Ese es el caso de la despedida de María José Suárez, ex Miss España 1996.

La modelo y diseñadora está preprando su boda con el empresario catalán Jordi Nieto, con quien lleva tres años de noviazgo y tiene un hijo en común, un pequeño llamado Elías que el próximo septiembre cumplirá su primer año.

Como cualquier novia, María José está hasta arriba de preparativos, motivo por el cual sus amigos la han «raptado», como ella misma bromeaba en su Instagram. A la novia le pusieron una banda en la que se podía leer la palabra «novia».

Entre los amigos que no quisieron perderse la despedida de la modelo estuvieron Eva Gónzalez, Elisabeth Reyes o Cristo Ibáñez. Y, por lo que se puede ver en Instagram, se lo pasaron en grande bailando, riendo y disfrazando a la novia.