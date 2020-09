Alfonso Merlos y Alexia Rivas rompen su relación La propia periodista ha desvelado en una entrevista que han decidido tomar caminos diferentes

ABC Actualizado: 23/09/2020 10:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alfonso Merlos y Alexia Rivas se convirtieron en la pareja del confinamiento -que no del verano, ese puesto nadie se lo roba a Enrique Ponce y Ana Soria- después de que la por entonces reportera del programa «Socialité» apareciese en biquini por detrás en una videollamada en directo del contertulio político. No les quedó más remedio que admitir que estaban juntos. Fue todo una sorpresa porque hasta la fecha se pensaba que estaba saliendo con Marta López, hasta ella misma lo creía. Según su versión, unos cuernos en toda regla.

La pillada llegó hasta comentarse en China y ser la comidilla en el programa de la mismísima Whoopi Goldberg. Durante semanas solo se habló de esa relación, lo que precipitó la decisión de marcharse del trabajo de Alexia Rivas. Ahora, los que fueron uña y carne en el confinamiento han dicho adiós a su relación. Según la revista Semana, Alexia Rivas y Alfonso Merlos se han separado, como la propia protagonista ha detallado para la citada publicación.

El «Merlos Place» tiene un nuevo capítulo que no es precisamente el final feliz que se esperaba después de todo lo que vivieron. Ahora ambos ya miran hacia el futuro en solitario. Por mucho que luchasen contra viento y marea por su relación, la cosa no ha llegado a buen puerto. La propia Alexia Rivas asegura que se trata de un punto final y que por mucho que lo hayan intentado no volverán a estar juntos.

Por su parte, la otra protagonista de esta historia, Marta López, está de lo más feliz al lado de su nuevo amor después de los difíciles momentos que vivió enterándose de esa manera de que su pareja le ponía los cuernos. Además, aquel suceso propició que Mediaset le diese más cuota en pantalla, por lo que al final todo ha salido bien para ella.