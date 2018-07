Álex Rivière: «No me pondría nunca un escote de vértigo con minifalda» La prescriptora de tendencias recibe a ABC en un centro de Barcelona para hablar sobre sus rutinas de belleza

Teresa de la Cierva

Barcelona Actualizado: 30/07/2018 01:25h

Con más de doscientos mil seguidores en Instagram, a Álex Rivière no le gusta mucho que se le (re)conozca solo como influencer. Esta catalana es también bloguera de éxito, directora creativa de su propia empresa y ha diseñado una colección de trajes de baño para «All That She Loves». Pero no cabe duda, que su número de followers alimenta todo lo demás. ¿Cómo empieza una a convertirse en prescriptora? «Empezó de forma muy natural, trabajando en TCN llevando la comunicación digital y producciones de fotos. Un día me pidieron que protagonizara uno de los shootingsy gustó tanto que se convirtió en algo habitual. Poco a poco se fueron fijando otras marcas, que me escribían a través de las redes para colaborar conmigo», cuenta.

Nos recibe con una simple toalla en el centro de belleza Blauceldona, del que es clienta habitual, y aprovechamos para preguntarle por dónde empieza cada mañana para crear su look. «Siempre por los zapatos, son mi debilidad y donde suelo arriesgar», admite. Su bolso favorito en estos momentos (pronto será otro) es el Saddle de Dior en versión piel y estampado con logo en color azul. Como bolso clásico y atemporal, el Birkin de Hermés. Las prendas que luce en sus publicaciones salen de su armario, porque no le gusta trabajar con cesiones. «Tengo un estilo muy definido y si colaboro con alguna marca tiene que gustarme la imagen que proyecta y el producto». Es fan de Maria Grazia Chiuri para Dior y le gusta vestirse de Zadig et Voltaire, Saint Laurent, The 2nd Skin, Del Pozo o Sophie et Voilá. ¿Qué no se pondría nunca? «Escotes de vértigo con una minifalda o estampados muy estridentes».

ABC

Para estar en forma, entrena casi a diario con José Expósito y su método XT29 que, dice, realmente ha cambiado su cuerpo. ¿Qué filtros o aplicaciones utiliza en sus fotos? VSCO para retoque de look y UNUM para ver cómo publicar las fotos. Pero los filtros no hacen todo el trabajo. «Mi madre me inculcó desde pequeña cuidarme la piel, y una buena limpieza e hidratación son muy importantes, sobre todo cuando tienes shootings en los que te maquillan en exceso». Sus básicos son un limpiador y un tónico de farmacia formulados especialmente para ella y el serum y contorno de ojos Advanced Night Repair de Estee Lauder.

Y para maquillarse, Dior Beauty. ¿Sus must? El labial Dior Lip Glow en color 001 pink, la base Diorskin forever perfect cushion y la máscara Iconic Overcurl. «¡Jamás salgo de casa sin maquillarme las pestañas!», declara. En momentos especiales siempre le acompaña el perfume Eternity de Calvin Klein, y desde hace casi dos años acude al centro Blauceldona en Barcelona (galadornado por los Premios Vida Estética como mejor centro de estética en España). «Desde el primer momento supieron guiarme y aconsejarme, y lo último que me ha gustado es el tratamiento 24k pure gold de Mimi Luzón, que lo tiene en exclusiva en Barcelona». Se trata de una mascarilla antiarrugas a base de láminas de oro de 24K, y los iones de su composición ayudan a estimular la renovación celular y mejorar la circulación de la sangre. Como Cleopatra, de quien se dice que se ponía oro sobre la piel para darle luminosidad a su piel.