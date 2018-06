Álex Lequio vuelve a Madrid en uno de sus peores momentos

ABC

Madrid Actualizado: 28/06/2018 22:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace tres meses, y como siempre de manera involuntaria, Álex Lequio copaba los titulares de la prensa rosa después de que la revista «Diez Minutos» publicase unas imágenes en las que aparecía, junto a sus padres Alessandro Lequio y Ana Obregón, entrando en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un centro médico en Nueva York especializado en el tratamiento del cáncer. Allí permanecieron toda una tarde. Les acompañaba también la novia de Álex, Francisca González.

Desde ese momento mucho se ha hablado sobre la posible enfermedad de Álex. Incluso la expareja de su padre, Antonia Dell'Atte, proporcionó a la prensa unas palabras que no hicieron más que aumentar los rumores: «Yo sé que ha pasado algo, porque se ha publicado. Sé que el hermano de Clemente, el hijo de Ana y de mi ex no se encuentra bien», comentaba la musa de Giorgio Armani mientras disfrutaba de la Feria de Sevilla y en declaraciones a la revista «Corazón». «Son cosas tan privadas, que creo que no tendrían que haber salido nunca a la luz», respondió de manera tajante.

Esta tarde, la werb «Vanitatis» ha adelantado la noticia de que el joven regresará a España en breve: «Álex tiene Polar, su empresa de marketing digital, y uno de sus clientes abre un restaurante en el centro comercial Diversia en La Moraleja. La inauguración es el próximo 5 de julio y quiere acudir a la apertura de Miss Sushi, que así se llama el local. Quiere cumplir con sus obligaciones con el cliente y por eso estará en Madrid», ha contado su padre al citado medio, quien explica que la evolución sobre su enfermedad ha sido satisfactoria y los médicos le han permitido el desplazamiento a su país. Lo que no se sabe si es definitivo o tendrá que volver a viajar a la ciudad de los rascacielos.