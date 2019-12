Albert Boadella: «Cualquier espiritualidad se considera fascista» El director de teatro habla sobre las Navidades: «Había una euforia que no se basaba en el consumo, sino en la ternura con que la gente se felicitaba»

Salvador Sostres SEGUIR Madrid Actualizado: 22/12/2019 00:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Qué es la Navidad?

Sobre todo era. El recuerdo emotivo de la infancia y de la juventud.

Euforia

La Navidad cambiaba el signo de las cosas. Había una euforia que no se basaba en el consumo, sino en la ternura con que la gente se felicitaba. Esto ha cambiado. Ahora sólo es un motivo de encuentro familiar.

Salvar la ternura

Yo lo he intentado mantener. Todavía hago el belén, ahora para mis nietos. Y procuro contarles historias, crear un ambiente especial. Me gusta que la Navidad sea ternura, algo más que regalos y comida.

La edad de la inocencia

Mi Navidad duró desde 1955 hasta que murió Franco. El momento en que murió una cierta inocencia.

Ahora vamos mal

Cuando las sociedades están saciadas les entra miedo. La sociedad del bienestar nos engancha al puro consumismo. Hay que pasarlo un poco mal para tener otras ideas.

El sufrimiento redime

Cuando tienes dificultades te vuelves más espiritual, más idealista. Hoy no creemos en nada. Sólo creemos en cosas insípidas. Cualquier espiritualidad se considera fascista.

Lo intangible

Yo lo que no soy es ateo. Pienso que es muy difícil que un artista, por mucho que se empeñe, sea ateo. Lo tiene que forzar demasiado. Los artistas no sólo trabajamos con lo intangible sino que nos queremos aproximar a ello.

Los ateos

Todos los artistas quieren ser ateos pero luego quieren que creamos en lo suyo religiosamente.

Una gran suerte

Yo tuve la suerte de no ser nunca comunista. Esto es muy importante. Soy el 90% de cultura cristina.

Los altares y los escenarios

Las celebraciones religiosas son signos que transmiten una necesidad. He procurado ser permeable a ellos. No voy mucho a Misa, pero si hay una en latín y de espaldas, ahí estoy. La liturgia es fundamental.

La Iglesia, que es la institución más fuerte y longeva...

Si este Papa no la destruye, claro

... genera un viejo resentimiento en la izquierda

A mí no me molesta en absoluto la Iglesia pero me molesta la poca inteligencia con que a veces actúa. Aunque no vaya mucho a Misa, la veo como mía y me duele cuando veo que se perjudica.

El ritual

La destrucción de la liturgia, del ritual. Este gusto actual por el populismo, por rebajarse a la masa es mortífero. Yo soy preconciliar.

Actores, brujos

Mis predecesores eran colegas de los sacerdotes. Estamos implicado en lo mismo. Es una misma transmisión moral. En el caso de la Iglesia es también espiritual y religiosa. En el caso del teatro, no siempre, aunque sí a veces. Pero en cualquier caso, los brujos de la tribu, con sus taparrabos, y nosotros, somos primos hermanos.

¿Belén o árbol de Navidad?-

Belén.

¿Noche del 24 o comida del 25?

Comida del 25.

El marisco es una horterada

Yo he comprado un capón en Francia.

¿Reyes o Santa Claus?

Reyes

¿Le da miedo la muerte?

Me da miedo el dolor, sobre todo desde que tuve un cólico nefrítico. Cada vez que me vuelve una sombra de ese dolor me quedo pálido. Pero si se me cerraran los ojos y una voz me dijera «se acabó», no creo que me asustara.

Un universo

La edad es un factor notable y me doy cuenta de que con el tiempo he ido creando a mi alrededor un universo de pensamientos para irme acostumbrando a la muerte, para que no me coja por sorpresa, ni en lo anímico, ni en lo espiritual, ni en las cosas más mundanas, que también cuentan.

Dolors

He hecho testamento, he puesto en orden mis cosas para que a mi mujer Dolors, que es la persona a la que más quiero, no le falte nada cuando yo ya no esté.

El laicismo no es una neutralidad, es una cobardía

El laicismo es una parte de la estructura del mundo occidental. Pero suele llevar consigo, es verdad, la censura de cualquier pensamiento que no sea el suyo, que no sea laico, de modo que la no laicidad está castigada. Y esto es un despropósito, claro.

Las mismas preguntas

Es esencial que la formación de niños y jóvenes pase por plantearse las preguntas eternas. Las preguntas que nos configuran como personas y como cultura. Por mucho que la ciencia avance, las grandes preguntas seguirán siendo exactamente las mismas.