Alba Díaz y Javier Calle dan una segunda oportunidad a su relación La hija de Vicky Martín Berrocal y el empresario anunciaron su ruptura el pasado mes de diciembre

ABC Madrid Actualizado: 28/02/2020 19:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tal y como adelanta hoy la revista «Corazón», que publica unas recientes imágenes de Alba Díaz y Javier Calle, juntos, la pareja, que puso fin a su relación el pasado mes de diciembre, ha decidido darse una segunda oportunidad. Detallan que, según personas cercanas a su entorno, tras el regreso de la hija de Vicky Martín Berrocal a España -estuvo unos meses estudiando en París- habría estado visitando al empresario en Marbella muchos fines de semana.

Las imágenes publicadas por la citada revista muestran uno de los encuentros que demostraría que han decidido retomar su romance, que rompieron cuando llevaban poco más de un año de relación. Desde el momento en que hicieron pública su ruptura, dejaron ver que aún se profesaban un gran cariño y muchos entendieron que la aventura de la joven en Francia podría haber enfriado su noviazgo.

A pesar de que todo indica que podrían estar juntos de nuevo, ninguno se ha pronunciado al respecto. Tal vez, llegado el momento, decidan comunicarlo a través de sus redes sociales, en las que siempre han mostrado detalles de su vida en pareja y donde anunciaron su ruptura.

Los motivos

«Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi. Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante para pegarme la hostia y volver a levantarme y que tengo que volar y convertirme en quien quiero ser», escribió la hija de Manuel Díaz «El Cordobés», anunciando la noticia.

Además, puntualizó que, aunque no debe explicaciones a nadie, publicaba el mensaje para que los rumores no empañen algo «tan bonito» como lo que ellos habían tenido. Y lo hizo, sobre todo, por todas aquellas personas que rumoreaban que rompieron por una infidelidad o por otros motivos: «Quien quiera inventar que lo haga. Yo se mi verdad y yo se que este hombre es la persona que más me quiere y me respeta del mundo». E insiste: . Que tenga seguidores o sea la hija de quien soy no me quita derechos ni debe ser razón para inventar e intentar hundirme la vida».