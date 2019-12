Alba Díaz estalla ante los rumores de una infidelidad de Javier Calle: «Queréis hundirme la vida» «Que sea hija de quien soy y que sea personaje público desde el día que nací no quiere decir que os podáis meter en mi vida e inventar», ha dicho la hija de Vicky Martín Berrocal y de Manuel Díaz «El Cordobés»

Tan solo un año después de que Javier Calle se casase con Coki Prieto Pareja-Obregón, se descubrió que este mantenía una relación con Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y de Manuel Díaz «El Cordobés».

Tras conocerse la noticia, su ya exmujer dejó claro que quería rehacer su vida lejos de los medios y sin volver a saber ni de él ni de su nuevo interés romántico. «Javier es, en el fondo, una excelentísima persona y a su familia le guardo mucho cariño. Jamás hablaré mal sobre el que ha sido mi marido, así que pido a los medios de comunicación que cesen en su intento de que lo haga. Sobre la nueva pareja de Javier no pienso pronunciarme, porque no sería correcto», declaró a «¡Hola!».

Ahora, la «influencer» ha decidido terminar con la relación pues se ha dado cuenta que debido a su juventud aún le queda mucho por experimentar y este ha sido el motivo por el que ha decidido poner fin a su romance. «Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi. Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante para pegarme la hostia y volver a levantarme y que tengo que volar y convertirme en quien quiero ser».

Indignación

Sin embargo, varios medios se han hecho eco que la verdad detrás de la ruptura sería una serie de infidelidades del empresario a su novia, algo que la propia Alba ha querido desmientir a través de su perfil de Instagram. «Creo que ya basta. No me suelo pronunciar pero estoy viendo y escuchando cosas de programas y otras cosas raras que no tienen sentido. Siento que no tenéis corazón, que lo único que queréis es hundirme la vida y hundírsela a mi expareja al que quiero que me muero», ha dicho la joven visiblemente molesta.

En relación a la supuesta infidelidad, la joven ha dejado claro que «siento que os aburrís y que tenéis que encontrar algo para crear contenido», y ha querido zanjar la situación con un mensaje de apoyo al que fuera su pareja. «Creo que lo dejé muy claro. Lo dejé con Javi por lo que dije. No tengo que entrar, pero voy a entrar porque me parece fatal lo que estáis diciendo de él», y ha repetido que fue ella la que tomó la decisión de terminar con la relación: «ha dado su vida por mí y he sido yo la que ha decidido volar y ser libre. Dejad de machacarle y de inventar, porque os cargáis todo lo que pasa por vuestro camino y no puede ser. Vamos a ser humanos».

La joven lamenta el revuelo que se ha causado primero por su noviazgo y después tras su ruptura. «Que sea hija de quien soy y que sea personaje público desde el día que nací no quiere decir que os podáis meter en mi vida e inventar. Comenta sobre mis looks, sobre lo que hago, sobre mis notas o lo que te dé la gana. Pero en mi vida privada no tenéis derecho a meteros y a inventar», y ha cargado con dureza contra los medios del corazón: «Es una relación normal, tenéis que dejar de inventar y de cargaros algo tan bonito como ha sido lo nuestro. Ya está bien joder, sois muy pesados. Si lo que queréis es que me enfade con Javi, que monte un pollo, no va a ser así. Le quiero más que a mi vida y sé lo que me quiere y lo que ha hecho por mí, todo lo que me ha enseñado y transmitido»