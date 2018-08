Alba Carrillo la lía en la Tomatina de Buñol La intrépida reportera ha protagonizado un tenso momento con un joven

ABC

Desde que regresó al mundo de la televisión tras un breve retiro, Alba Carrillo ha vuelto a copar titulares. Ahora, que se ha convertido en colaboradora del programa de Telecinco «Ya es mediodía», la modelo vuelve a estar de actualidad, aunque no solo por sus problemas judiciales con su ex Fonsi Nieto y sus comentarios sobre sus exparejas.

Su última aventura en el espacio de Telecinco le llevó a disfrutar de la Tomatina de Buñol, donde tuvo un desencuentro con un joven. Pese a su atuendo, un chubasquero y unas gafas de bucear, pensó que se libraría al ser un rostro conocido de los «tomatazos» en la tradicional fiesta. Pero nada más lejos de la realidad. Carrillo recibió un buen golpe entre la oreja y el cuello, lo que provocó que terminase a gritos con un chico.

Ante las cámaras, la intrépida reportera intentó disimular y poner buena cara, pero lo cierto es que a Carrillo no le gustó nada este gesto, según cuenta «Look». Ante el enfado de Carrillo por haberse ensañado con ella, el joven optó por pedir disculpas. Un perdón que después de unos minutos fue suficiente para que la modelo se relajase.

Eso sí, tras esto se alejó todo lo posible de la «zona de peligro». Aunque de poco le sirvió, ya que por si fuera poco también le tiraron por encima un cubo lleno de agua y, a juzgar por las imágenes captadas, tampoco le hizo mucha gracia a la modelo. De hecho, la modelo ha asegurado que no volvería nunca más a esta popular fiesta.

Pero no todo fue mal para Carrillo en la Tomatina que, en medio del tomatazo, se encontró con un hombre muy majo y bromeó con ello. «¡Qué guapo es este señor! Ya me he echado novio», decía, ahora que su relación con David Vallespín se ha roto.