Alba Carrillo presume orgullosa de su nuevo trasero en televisión

Tras unas vacaciones paradisiacas con su hijo en Cerdeña, Alba Carrillo ha vuelto dispuesta a subir la temperatura en televisión. La ex del tenistaFeliciano López ha presumido de su nueva figura en «Ya es mediodía», programa en el que es colaboradora, para mostrar delante de toda España el resultado de su último retoque estético.

Carrillo recurría hace unos días a su clínica estética de confianza, donde se puso en manos de los expertos para retocar una de las partes de su cuerpo que menos le convencía: sus glúteos. No es que Alba tenga algún tipo de complejo con su físico, pero, como ella misma señala: «Aquí donde me veis voy a cumplir 33 años y siempre hay que ayudarse un poquito».

A pesar de que puede presumir de una figura envidiable, ha tomado la decisión de hacerse un retoque «efecto Kardashian» para levantar sus glúteos a base de radiofrecuencia. Así lo compartía con sus seguidores en redes sociales.

De regreso al programa de «Telecinco» en el que colabora, la televisiva prometió enseñar su nuevo trasero e incluso dejárselo tocar. «Yo me atrevo con todo«, admitió, mientras sus compañeros de trabajo le animaban para mostrar el resultado del tratamiento.

Finalmente, la presentadora del programa, Sonsoles Ónega, terminó palpándole el trasero a su compañera a modo de broma para comprobar si era cierto el efecto «lifting». La también tertuliana Isabel Rábago aprovecha asimismo para preguntarle a la modelo si tiene a alguien que le toque el culo, a lo que la Carrillo respondió: «Yo tengo quien me haga de todo», sin dar más explicaciones al respecto.

Ya puestos al tema, Alba Carrillo no dudó en aclarar todos sus retoques estéticos a los que se ha sometido, diciendo un «esto es mío» al mismo tiempo que se tocaba el pecho. Y es que, con motivo de este último retoque de medicina estética, se han disparado numerosos rumores sobre si se había operado o no el pecho también. «El pecho es mío, que hay quien ha dicho por ahí que no lo es», explicó.