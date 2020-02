La «advertencia» de la ex de Gabriel Rufián a su nueva novia Mireia Varela, madre de su único hijo, no consigue pasar página desde su ruptura

Gabriel Rufián, portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se dio a conocer al público allá por el año 2015 durante sus primeros actos de precampaña como candidato de los republicanos al Congreso. Desde entonces ha conseguido coronarse como uno de los políticos más activos (y polémicos) en las redes sociales donde, además de compartir información relativa a su función política, hace hueco a determinadas instantáneas más personales relacionadas con su vida familiar.

Así, dio a conocer a su entonces pareja y madre de su hijo, Mireia Varela, una experta del español que se graduó en Lengua y Literatura española, con máster en Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera por la Universidad Autónoma de Barcelona. Un noviazgo que finalmente se vio truncado y que su ex todavía no ha conseguido superar. Rufián, por su parte, ha pasado página junto a Marta Pagola, jefa de prensa del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados.

Hace ya unos meses que Varela rompió su silencio y compartió un desgarrador relato a través e las redes sociales en el que hablaba de su sufrimiento: «Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y desee cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor» .

Tras aquella carta abierta, ahora la ex del político ha lanzado una «advertencia», aunque sin nombrarla, a su nueva pareja en forma de canción. «Que si fue así conmigo...», escribe junto a una captura de pantalla del tema «A ella» de Karol G. La canción es toda una declaración de intenciones, y se entonan frases como la siguiente: «Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo, ella se merece menos de lo que hiciste conmigo, aunque intentes sorprenderte este será tu castigo, que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo».

Sus seguidores no han tardado en enviarle sus mejores deseos y en el post acumula gran cantidad de comentarios: «A todas las 'Ellas' del mundo hay que ignorarlas. El mayor desprecio es no dar aprecio» o «pasa página», son solo algunos de ellos.

Gabriel Rufián no ha entrado a valorar en ningún momento las palabras de la madre de su hijo, que en el citado mensaje que compartió hace unos meses, sentencia: «Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal. No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar. Hay heridas eternas. Hay amores que no mueren».