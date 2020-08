Adriana Abenia, rota de dolor por la precaria situación de su abuela en una residencia La actriz y colaboradora denuncia la gestión que se está llevando a cabo en las residencias de mayores

La actriz Adriana Abenia se ha estrenado este viernes como nueva colaboradora del programa «Espejo Público», aunque lo cierto es que rápidamente se ha convertido en noticia, además de por su nuevo trabajo, por la franqueza con la que ha hablado de la delicada situación en la que se encuentra su abuela, que está actualmente en una de las residencias más afectadas por el virus, en Zaragoza.

Y es que, al igual que ocurrió en los primeros meses de pandemia, los centros de mayores son uno de los puntos de mayor riesgo. «Da mucha pena porque la situación es muy precaria», comenzaba diciendo, antes de reflexionar sobre cómo se está gestionando la crisis en estos lugares: «A las residencias esto les está viniendo grande porque cuando incluso tienen los medios lo dejan pasar hasta que ya no hay remedio». Y reflexiona: «Es una pena que a esa generación de mayores se les esté dejando perder parte de su vida».

Lo cierto es que por el modo en que Abenia hablaba por el tema han deducido que era una situación especialmente delicada para ella. Y es que, tal y como ha confesado minutos después, su abuela se encuentra en una residencia en una de las zonas más castigadas por el virus en estas últimas semanas, en Aragón.

«Está mal, muy mal. No quiero hablar del tema. Está mal. Lo único que pretendo es que las residencias se pongan las pilas, que haya comunicación entre los gobiernos y las residencias, que no falten medios de protección», ha terminado contando. Y concluía alabando eso sí la profesionalidad de muchos de los trabajadores que, en ocasiones, han tenido que comprarse ellos mismos los EPIS por no contar con el suficiente apoyo.