El adiós más triste de Pau Donés Jarabe de Palo anuncia una retirada a partir del 1 de enero de 2019

ABC

Madrid Actualizado: 09/10/2018 14:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jarabe de Palo, o sea Pau Donés, anuncia una retirada tanto de los escenarios como de composición a partir del 1 de enero de 2019. El músico tenía idea de hacer este parón temporal tenía desde hace tiempo, «y no por el cáncer», sino para «parar de la música y retomar un estilo de vida más normal» y disfrutar de su hija.

La idea del artista es irse a vivir fuera, lo suficientemente lejos para que no le tiente la idea de volver si le llaman de un festival. Antes de su «hasta luego», Donés quiere despedirse por todo lo alto con un nuevo disco orquestal y un libro con las letras de sus canciones.

El cantante de «Jarabe de Palo» se enfrenta a un cáncer desde hace años, pero siempre ha sido muy positivo, tal y como muestra por medio de la red social Instagram. «Me llama Joan, del hospi, y me dice que la quimio ya está apunto. Pues del mar directo a la sala de onco...¡Qué pasa! En la isla las cosas van así», fue el pie de foto que más impactó a sus seguidores en su lucha contra el cáncer. Por medio del hashtag #jarabecontracancer comparte con sus seguidores todos sus pasos, una forma muy positiva de dar apoyo a más personas que se enfrentan a esta dura enfermedad.

En una entrevista para ABC afirmaba que «un cáncer frente a la muerte de tu madre es como un catarro mal curado». Lo que muestra su fortaleza como persona y sus ganas de luchar. «Todos tenemos nuestros problemas, se trata de irlos superando y de vivir la vida con intensidad. Hoy estamos aquí y mañana quizá no», sentenciaba en la misma entrevista.

En 2015, fue operado de cáncer de colón, pero el año pasado volvió a sufrir una recaída. Esto supuso que tuviera que paralizar sus proyectos profesionales durante un tiempo, pero actualmente sigue con sus conciertos.

Ayer se sentó en el plató de «Viva la Vida» para hablar con Toñi Moreno sobre su enfermedad. La presentadora aprovechó para recordar a su padre que lamentablamente no pudo vencer a la enfermedad. «Te veía a ti y encontraba la fuerza para decir, bueno, si él puede, yo también. Desgraciadamente no fue así, pero has ayudado a mucha gente y estás ayudando a mucha gente con un mensaje hablando desde la normalidad», explicó Toñi visiblemente emocionada. «Cada vez que me pongo la quimio y voy con mis botas de esquiar o mi sombrero mexicano, ya me compensa que solo una persona lo vea y se ría y diga yo tengo quimio esta tarde y voy a ir y me la pondré aunque no quiera, porque hay días que no te la quieres poner» respondió el cantante.