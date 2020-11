El adiós de Antonio Catalán a su hijo Carlos: «Mi reto ahora es seguir adelante por él» Llamado a sucederle al frente de su imperio hotelero, el joven ejecutivo fallecía esta semana a los 44 años

Angie Calero SEGUIR MADRID Actualizado: 15/11/2020 18:51h

«Soy creyente y seguro que Carlos nos guiará desde arriba. Sé que en esta nueva etapa no me faltará vuestra ayuda, que os agradezco de antemano. Charlie no te defraudaremos. Siempre serás nuestro referente». Así terminaba la «Carta a la gran familia AC-Marriott» que Antonio Catalán, presidente del grupo AC by Marriott, envió hace dos días a todos sus empleados tras la muerte de su segundo hijo Carlos Catalán Heredero, vicepresidente de la compañía.

A sus «50 y 22», como él dice, Antonio Catalán acaba de superar el Covid, por el que permaneció «unos cuantos días» en la UCI de la Clínica Universidad de Navarra. En ese mismo centro se despidió de su hijo el pasado martes,