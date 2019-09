Adele presenta la demanda para divorciarse de Simon Konecki La pareja emitió un comunicado el pasado mes de abril anunciando su separación después de darse el «sí, quiero» en 2016

Adele y Simon Konecki decidieron el pasado mes de abril poner fin a su matrimonio tras siete años de relación y un hijo en común, Angelo, nacido en octubre de 2012. Tras cinco meses meses, la cantante ha presentado la demanda de divorcio ante las autoridades de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Así lo cuenta la revista «People», que asegura que los papeles se presentaron este pasado martes 10 de septiembre. Un divorcio que podría salirle muy caro a la cantante de «Rolling in the deep» ya que, según cuentan varios medios ingleses, Adele y Konecki no firmaron acuerdo prenupcial.

Adele cuenta con una fortuna de unos 160 millones de euros, a los que se suman sus bienes inmobiliarios, pero el imperio y la fortuna que ha conseguido con mucho trabajo desde que cumplió la mayoría de edad, podría verse reducido a la mitad por la inexistencia de un acuerdo prematrimonial.

La pareja se dio el «sí, quiero» en una ceremonia secreta en 2016 tras varios años de relación. Fruto de su amor nació Angelo en 2012, pero aunque la pareja haya decidido separarse, ambos están dispuestos a criar juntos al pequeño, como así se dijo en un comunicado cuando anunciaron el divorcio. «Están comprometidos a criar juntos con amor a su hijo», decían en la nota que ofreció uno de los agentes de la artista nacida en Londres. En esas mismas líneas, solicitaban privacidad y respeto.