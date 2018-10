El acuerdo al que han llegado los tres hijos de Miguel Boyer en el reparto de su herencia El exministro quiso que se distribuyeran sus bienes equitativamente. Laura Boyer renunció a la parte que le correspondía

Cuatro años después de la muerte de Miguel Boyer, sus hijos (Miguel y Laura, fruto de su primer matrimonio con la ginecóloga Elena Arnedo, y Ana, la hija que tuvo con Isabel Preysler) han llegado a un acuerdo en el reparto de sus bienes. Una herencia que vale más por su peso sentimental que por el económico, ya que entre las posesiones de quien fuera ministro de Economía y Hacienda en 1982 no había propiedades inmobiliarias ni grandes obras de arte. «La escritura con la partición de la herencia se otorgó la pasada primavera», comenta a ABC Javier Ruiz Paredes, abogado de Preysler. Aunque el letrado archivó el caso «antes de verano», la noticia no ha trascendido a los medios hasta ahora. «Ha habido una partición exactamente igual para los tres hijos del señor Boyer, ninguno tenía mejoras. El testamento era en este sentido muy claro: “Mis hijos a partes iguales”», añade.

Precisamente por el afán de Boyer de repartir todo de forma equitativa entre sus hijos, a Isabel Preysler no le otorgó el tercio de libre mejora, que también ha ido para Miguel, Laura y Ana. Sobre el reparto poco ha trascendido. En el caso de Laura, ella renunció al tercio que le correspondía. «Cuando el albacea le notificó el inventario de los bienes, Laura, a través de una abogada, renunció a todo, y su parte pasó automáticamente a sus cuatro hijos», explica una fuente que ha estado implicada en la tasación de los bienes. «Renuncié a la herencia de mi padre en favor de mis hijos, así que es un tema en el que no estoy implicada y no quiero hablar del tema. Que yo sepa mis hijos no se han ocupado del tema porque para cuatro cosas que había, no les interesó demasiado», cuenta Laura a ABC en conversación telefónica.

Al morir Boyer, todos los ojos estaban puestos en su casa de Puerta de Hierro, donde vivió junto a Isabel Preysler, pero el inmueble está a nombre de su viuda, por lo que no entraba en los bienes a repartir. Miguel Boyer Jr. se ha quedado con los tres automóviles de su padre, tal y como ha avanzado «Vanitatis».

«Tres libros a un euro»

Respecto a la biblioteca de Boyer, compuesta por más de 6.000 libros, también se ha repartido a partes iguales, quedando solo algunos libros en usufructo para Preysler. «Quitando algún libro que pueda tener algún valor especial, ahí no había ni incunables ni primeras ediciones, por lo que si se vendieran en tiendas de segunda mano se podrían poner perfectamente tres libros a un euro», asegura una fuente cercana a la familia. Y apostilla: «Los libros tienen valor en su conjunto porque pertenecieron a la biblioteca personal de Miguel Boyer, si se reparten pierden valor. El albacea los ha tasado todos y los ha dividido en tres lotes, ahora está en la voluntad de sus herederos decidir si crean una fundación o los donan a una biblioteca, una institución, una universidad o a una cárcel».

De esta forma, Miguel, Laura y Ana han dado carpetazo al asunto del reparto de los bienes de su padre. Una tarea para la que Boyer nombró a su hermano Christian como albacea, quien ha trabajado intensamente para que todo estuviera repartido en el plazo de cinco años, tal y como el «superministro» indicó en su testamento.

Al solucionarse antes del pasado mes de julio, y al contrario de lo que se ha publicado, los herederos y la viuda de Miguel Boyer no tendrán que hacer frente a ninguna multa a la Administración por haberse excedido en el plazo de prórroga a la hora de solucionar el tema del reparto. «Cada heredero tendrá que liquidar su impuesto, pero no hay ninguna multa. Cada uno tendrá que pagar la cantidad que le corresponda con unos intereses añadidos», asegura un abogado de las partes.