Una actriz porno «destapa» la supuesta infidelidad del novio de Jennifer López Zoe Gregory asegura que intercambió mensajes y fotos sexuales con Álex Rodríguez poco antes de pedir matrimonio a la cantante

ABC Madrid Actualizado: 13/04/2019 17:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Alex Rodríguez, acusado de ser infiel a Jennifer Lopez

Desde que se conociera la feliz noticia del compromiso entre Álex Rodríguez y Jennifer López, la pareja ha copado titulares en todo el mundo. Y es que la alegría inicial dio rápidamente paso a un sinfín de rumores que apuntaban a una supuesta infidelidad del deportista a la cantante.

José Canseco, antiguo compañero de béisbol, destapó recientemente una supuesta infidelidad del prometido de López en sus redes sociales con un contundente mensaje en Twitter: «Viendo el programa 'World of Dance' (de la cadena NBC) y a Jennifer López enviarle mensajes de texto a Alex Rodríguez. Pero lo que ella no sabe es que Alex le está siendo infiel con mi exesposa. Pobre mujer, no tiene idea de quién es (Rodríguez) en realidad», escribió.

Sin embargo, la pareja hizo oídos sordos y decidió continuar su vida con total normalidad, pero la tranquilidad no ha durado mucho. En un nuevo giro de los acontecimientos, ha saltado a la palestra Zoe Gregory, una actriz porno, antigua culturista y exconejita de Playboy, que asegura haber intercambiado mensajes en tono sexual con el futuro marido de la artista. Los acontecimientos, dice, habrían tenido lugar entre los pasados meses de enero y febrero, seis semanas antes de que la pareja se comprometiera.

Varios medios han recogido las declaraciones de Gregory, que asegura que tiene pruebas de todo: «Si Jennifer Lopez las quiere, que se ponga en contacto conmigo», ha dicho al «Daily Mail». Incluso llega a afirmar que Rodríguez le propuso hacer un trío con alguna «amiga divertida».

Todo apunta a que la actriz está intentando hacer negocio con este escándalo pues, según recoge «The Sun», está preparando un espectáculo porno en el que responderá a preguntas sobre el supuesto affaire.