El actor Cuba Gooding Jr, acusado de abusar sexualmente de una mujer

El actor Cuba Gooding Jr fue arrestado ayer por la tarde, acusado de manosear los pechos de una mujer a la que conoció el pasado domingo por la noche.

El intérprete, para hacer frente a la situación, se presentó en comisaría junto a sus abogados con el objetivo de poner fin a la acusación de asalto sexual. Gooding aseguró que él es inocente y espera que las cámaras de seguridad del bar, donde conoció a la mujer, lo demuestren: «Confío en el sistema y dejaré que el proceso hable por sí mismo». La misma noche en la que se produjeron el supuesto acoso, momentos antes hubo una fuerte discusión entre el actor y la mujer que le acusa. «El señor Gooding está bajo custodia y los cargos están pendientes», expuso el detective Denise Moroney al «Hollywood Reporter».

A pesar del problema al que tiene que hacer frente, Gooding no mostró ni un ápice de nerviosismo a su entrada en la comisaría de Harlem (Nueva York). Mark Heller, uno de los abogados del intérprete, defiende la inocencia de su cliente, pues está convencido de que él no cometió el delito por el que se le acusa: «He visto las imágenes de las cámaras de vigilancia y en toda la noche no vi ni una pizca de culpabilidad criminal por parte de Cuba Gooding». Además, Heller ha confesado que recomendó a Gooding que se entregara de forma voluntaria, puesto que la policía le quería interrogar desde hacía tres días.

Las autoridades policiales, por su parte, expusieron que siempre que llega una denuncia de este tipo hacen todo lo posible por esclarecer y resolver los hechos: «El Departamento de Policía de Nueva York se toma extremadamente en serio el asalto sexual y urge a cualquiera que haya sido una víctima de presentar una denuncia para que podamos llevar a cabo una investigación y ofrecer el apoyo y los servicios necesarios».