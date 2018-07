Abuchean a Jorge Javier Vázquez por publicar una foto sin maquillar que «asusta más que Belén Esteban» Una simple imagen ha sido la causante de una nueva polémica en torno al presentador

A veces no es fácil ser un rostro conocido. Se podría pensar que es un sueño, pero la realidad es bien diferente. La presión de tener siempre a la prensa pendiente de cada movimiento no está hecho para todo el mundo y la irrupción de las redes sociales tampoco ayuda. Y si no, que se lo pregunten a Jorge Javier Vázquez, que lleva más de veinte años siendo una figura pública y desde el primer momento las críticas han sido una constante en su vida.

Una simple foto ha sido la causante de una nueva polémica en torno al presentador, que disfrutaba hasta hace unos días feliz unas merecidas vacaciones tras un año al frente del que posiblemente sea el programa más visto de la televisión española.

Sin duda, el maquillaje junto a un acertado estilismo es una de las claves del glamur para la mayoría de los famosos. Aunque desde hace algún tiempo las celebridades tienen una nueva moda: tomarse «selfies» con la cara lavada y publicarlas en sus redes sociales. No se sabe si ha sido por moda o no pero Jorge Javier Vázquez se ha unido a este grupo, utilizado sobre todo por mujeres, de famosos al natural.

Lo que no se esperaba el presentador es la ola de comentarios que la imagen ha suscitado en redes sociales. Entre las decenas de reacciones y chistes que se han hecho sobre el protagonista de «Sálvame» destaca el de un usuario que asegura que la foto «asusta más que Belén Esteban», un comentario que ha levantado todo un debate en redes sociales.