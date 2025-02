El abrazo de Albert Rivera y Paolo Vasile

Han pasado casi tres meses desde que, el pasado 11 de noviembre, Albert Rivera anunciase públicamente que dejaba la política tras 13 años al frente de Ciudadanos. Con cierto tono liberador dejó claro que «la vida es mucho más que la política» y que iba a ser «mejor padre, mejor hijo, mejor pareja y mejor amigo».

Desde entonces no le hemos visto conceder ninguna entrevista, ni participar en ningún acto público. Sus únicas apariciones captadas por los fotógrafos han sido junto a su pareja, la cantante Malú , de compras o paseando por los alrededores del chalet de La Florida, a las afueras de Madrid, en el que ambos conviven desde septiembre. Allí fue donde celebró, unos días después de retirarse de la política, su 40 cumpleaños con su familia y amigos. Poco hemos sabido de él y tampoco de sus intenciones profesionales de cara al futuro más inmediato. Sin embargo, su nombre ha sonado con fuerza para dos opciones laborales muy diferentes. Por un lado, se ha colado en las quinielas de los candidatos a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Sin embargo, fuentes cercanas a la Federación aseguran que el catalán no es muy aficionado al fútbol ni a todo lo que gira en torno a este deporte, por lo que aunque la retribución anual de 400.000 euros por el puesto es como para pensárselo, parece que no veremos a Rivera al frente de La Roja.

Lo que no estaba oficialmente descartado, al menos hasta hoy, era su participación en «Supervivientes» , el reality que Mediaset rueda en Honduras. El expolítico acudía el pasado jueves 23 de enero a las oficinas de la cadena de Fuencarral para entrevistarse con Paolo Vasile , presidente de la cadena. Un encuentro que confirman las imágenes en exclusiva que publica este periódico.

¿A qué fue Albert a Telecinco? Unos aseguran que las intenciones de Vasile eran las mismas que en su día con Isabel Pantoja , ofrecerle un cheque en blanco y todo tipo de facilidades para que acepté vivir la aventura isleña. Otros apuntan a que fue un simple encuentro cordial sin ningún fin comercial. Puestos en contacto con la dirección de comunicación de la cadena, ésta declina hacer ningún comentario al respecto. Lo mismo Albert Rivera . El exlíder de Ciudadanos ni confirma ni desmiente su participación. Sí lo hace su entorno, que asegura es «una inocentada y Albert nunca aceptaría algo así», a la vez que reconoce que está teniendo muchas entrevistas de carácter profesional pero no tiene aún nada decidido.

La que sí se desmarcó de la quiniela a través de sus redes sociales fue Cristina Cifuentes , la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Otro al que se ha tanteado es a Juan Carlos Monedero , fundador de Podemos, mostrando así claras intenciones de que este año en el casting haya un político.

Romperían de esta forma moldes, ya que sería la primera vez en nuestro país que un político participa en un formato de estas características. Aunque, salvando las distancias, la pionera siempre será Olvido Hormigos , la exconcejal de Los Yébenes que tras abandonar el Consistorio participó en «Mira quién salta», el reality en que los rostros populares aprendían a dar saltos de trampolín en la piscina.

Expertos en televisión consultados señalan que la estrategia de la cadena es abrir mercado, ya que tras el boom de Isabel Pantoja , el de los vips ya habría llegado a su tope.

Carrera empresarial

Algunos como Antonio Albert también son escépticos a la hora de pensar que Albert Rivera pueda aceptar esta oferta, porque aún tiene proyección profesional. «Rivera tiene todavía una carrera sobre todo empresarial por delante, por lo que pienso que se ha tomado un tiempo de descanso para cuidar su imagen y volver a la sociedad civil, lo típico de directivo de una empresa. Pero Cifuentes en ese sentido ya sabe que su salida es más imaginativa, de hecho ya ha estado probando acudiendo al ‘‘Deluxe’’ y ahí sí que sería la bomba de cara al espectador ver a alguien que ha sido presidenta de una comunidad autónoma y con una repercusión mediática importante tirarse del helicóptero. Cifuentes hubiera sido un bombazo , más que Monedero. Porque Monedero en la convivencia buscaría el enfrentamiento dialéctico con todos, haciendo ironías brutales e intentado estar muy por encima intelectualmente de los demás. Iría de sobrado. Yo creo que de los nombres que han sonado, Cristina era la perfecta», reflexiona Albert.

Lo que sí ha habido son casos contrarios, rostros conocidos que han aprovechado su popularidad para meterse en política. Véase el caso de Rafa Lomana , recién elegido diputado en el Congreso por VOX que participó en la edición de Supervivientes 2014 o Sergio Ayala , exconcejal del PP que estuvo encerrado en la casa de «GH Vip 5».

Y fuera de nuestras fronteras, en Kenia, el reality «Ms President» eligió a Nereah Amondi como la «primera presidenta» tras ganar el concurso en el que participaron mujeres de todo el país. O el propio Donald Trump , que fue presentador de «El aprendiz» un reality de la televisión americana cuyas tácticas dicen le sirvieron durante la campaña para alcanzar la presidencia de los EEUU.

De la tele a la política

1 Beppe Grillo Beppe Grillo «Todo lo que no se ve en televisión es verdadero», dice este cómico catapultado a la cima del populismo italiano en 2009 con el Movimiento 5 Estrellas

2 Ksenia Sobchak Ksenia Sobchak Tras presentar un reality, su carrera política fue breve -cuarta en las presidenciales rusas de 2018-, pero intensas: se las vio con Putin

3 Alejandro Guillier Alejandro Guillier Presentador de informativos y de programas de actualidad en la televisión chilena, desde 2014 es senador pro Partido Radical

4 Regina Duarte Regina Duarte La estrella de la telenovela brasileña, y símbolo feminista en los años 80, es la flamante secretaria de Cultura del gobierno de Bolsonaro

5 Volodymyr Zelenski Volodymyr Zelenski Estrella de la televisión ucraniana a través del espacio «Servidor del Pueblo», en 2019 hizo de la ficción una realidad: ganó las presidenciales

6 Cynthia Nixon Cynthia Nixon La pelirroja Miranda de «Sexo en Nueva York», activista por la educación pública, quiere ser gobernadora del Estado de Nueva York