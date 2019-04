Los 63 años más polémicos de Miguel Bosé

Palau quiere la custodia compartida de los cuatro hijos que tienen en común. Más en concreto pide acciones de filiación paterna no matrimonial. Pero lo que se desconocía era que además pretende una « compesación económica por las sociedades compartidas durante esos años».

Mucho se ha hablado sobre la relación que mantuvieron Nacho Palau y Miguel Bosé durante 26 años que, hasta el momento de la demanda, era desconocida. Cuando el escultor hizo público que había interpuesto acciones legales contra el cantante a través de un comunicado remitía a que su intención no era otra que «defender los derechos e intereses» de Diego , Tadeo , Ivo y Telmo , los hijos de ambos, fruto de dos gestaciones subrogadas.

Redes sociales

Instagram

Durante el último mes, el Twitter de Miguel Bosé se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Y es que, a menudo, el artista español echa mano de sus redes sociales para arremeter públicamente contra personajes conocidos en la esfera internacional. Algunos de ellos han causado gran revuelo entre sus seguidores y han puesto al hijo de Lucía Bosé en el centro de todas las miradas.

La mayoría de las veces al cargar duramente contra el régimen bolivariano. «Maduro, pedazo de malnacido, sabíamos que eres incompetente, ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal, pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine. Y pronto!!!», escribió en una ocasión. También se ha dirigido directamente hacia Pedro Sánchez por no manifestar su apoyo «público» a Venezuela.

Incluso en una ocasión se tuvo que retractar al publicar un polémico tweet dirigido a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos con motivo de la celebración del «Venezuela Aid Live»: «Michelle Bachelet, ven aquí, mueve tus nalgas y haz valer la autoridad que tienes, porque si no, para esto no sirves. ¡Fuera!». Tras lo cual se vio obligado a publicar un mensaje disculpándose por la forma en que se había expresado. «En el calor del momento y ante la rabia de ver lo que sucede en Venezuela me pasé y le pido mil disculpas, así como a quienes de forma indirecta haya podido indignar».