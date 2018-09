Los 50 años Marie-Chantal de Grecia, una princesa «influencer» y poco ortodoxa La esposa del Príncipe Pablo celebró su cumpleaños con una cena familiar y pospone la fiesta oficial

El día a día de una princesa del siglo XXI no se circunscribe a un maratón de recepciones palaciegas ni a una gira constante por medio mundo acompañada de un séquito de fotógrafos. Algunas princesas del siglo XXI crean empresas, se hacen selfies y hablan sin cortapisas de asuntos espinosos en las redes sociales. La exquisita Marie-Chantal de Grecia encarna a la perfección ese papel de royal moderna, que retransmite su vida íntima en Instagram, donde una corte de más de 148.000 sigue sus pasos. Fundadora de una exitosa marca de ropa infantil, madre de cinco hijos, esposa enamorada y epítome de la elegancia -una «moderna Grace Kelly», en palabras del diseñador Valentino-, el pasado lunes cumplió 50 años. No faltó la consabida foto. La mujer de Pablo de Grecia subió una instantánea en la que aparecía junto a su hijo Odysseas, que también celebraba su 14 cumpleaños, frente a una mesa repleta de regalos, globos de fiesta y una guirnalda de «Birthday». Sus seguidores se lanzaron en seguida a pulsar el botón de «me gusta». La familia celebró una cena en Nueva York para festejar los dos cumpleaños, donde no faltó la tarta con velas. A la velada asistió Pablo de Grecia, procedente de un viaje a Reino Unido, y los demás hijos; la bella Olympia se unió a con algunas de sus compañeras de la universidad con la que comparte piso. Tampoco se perdió la fiesta Mafalda Sajonia-Coburgo-Gotha, hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal.

Verano con sobresaltos

El cumpleaños presentaba un cariz especial después de que la familia haya vivido un verano empañado por algunos capítulos desagradables. En julio, Odysseas acabó en el hospital tras sufrir un ataque anafiláctico al tomar sushi. «Anoche me pasó algo aterrador y siento la necesidad de compartir esta historia contigo», escribió la propia Marie-Chantal en su blog con total naturalidad y demostrando que no todo es de color de rosa. Se explayó sobre el episodio que había vivido y ofreció algunos consejos para poner en alerta a todos padres. Unas semanas más tarde Marie-Chantal contemplaba con estupor cómo la prensa griega arremetía contra su hija Olympia por difundir su ostentoso verano en Instagram, mientras un incendio en las inmediaciones de Atenas se cobraba la vida de 85 personas. Sus idílicas vacaciones por el Mar Egeo a borde de un yate no sentaron nada bien a la opinión pública griega. La polémica alcanzó tal dimensión que la propia Olympia se vio obligada a intervenir. «Pues claro que me siento fatal por lo que está sucediendo en Grecia, y que mi corazón y mis oraciones están con todos los que se han visto afectados, pero no me ataquéis por la imagen de unos erizos de mar».

Y la propia Marie-Chantal también conoce de primera mano las consecuencias de usar tan activamente las redes sociales tanto para compartir postales de la vida como para expresar una postura ante asuntos delicados. El pasado mes de abril, todas las miradas se dirigían hacia ella después de que tomara parte ante el polémico desencuentro entre la Reina Letizia y Doña Sofía a la salida de la catedral de Palma. «¡Ninguna abuela se merece ese tipo de trato! Guau, [Doña Letizia] ha mostrado su verdadera cara», le comentaba Marie-Chantal al periodista Martín Bianchi a través de Twitter. Sus palabras azuzaban más el fuego y evidenciaba que la relación entre Doña Letizia y los primos griegos de su marido nunca ha sido demasiado amistosa. La Reina fue una de las ausencias más notorias a la gran fiesta de 50 cumpleaños que ofreció Pablo de Grecia en la propiedad que la familia posee en Gloucestershire en julio de 2017 y a la que sí acudió el Rey Don Felipe, entre otros muchos representantes de la realeza europea. Probablemente, Marie-Chantal siga los pasos de su marido y organice más adelante una gran velada para celebrar sus 50 años, pero aún se desconocen los detalles.

La sobreexposición de la princesa Marie-Chantal en redes y la osadía de algunos de sus comentarios sería impensable en otros miembros de casas reales como la británica o la de los Países Bajos. Pero ella es bastante consciente de que la posibilidad que se restaure la monarquía en Grecia es más bien improbable y su marido nunca será coronado rey.