Los 35 años de Sofía de Suecia: de stripper a princesa El noviazgo de la joven con el Príncipe Carlos Felipe tuvo muchos momentos de tensión y levantaron mucha polémica

ABC Madrid Actualizado: 08/12/2019 01:20h

«Mi vida ha cambiado bastante. También lo ha hecho mi personalidad. Me convertí en madre y en una princesa y hay un trabajo que cambia todo el tiempo». Así se pronunciaba Sofía de Suecia, esposa del Príncipe Carlos Felipe, el año pasado en el documental «Un año en la Familia Real». «Podría haber elegido no estar en este mundo, pero tendría que haber renunciado al amor de mi vida, a mis dos hijos. Así que no, no me arrepiento de nada», dijo.

Esta joven de mirada dulce y sonrisa radiante ha traido de cabeza a la corte sueca precisamente porque el Príncipe perdió la suya por ella. Tras anunciarse el compromiso de la heredera, la Princesa Victoria, con Daniel Westling, Carlos Felipe rompió con Emma Pernald, su novia durante diez años e íntima de sus hermanas. En enero de 2010, se publicaron unas fotos del hijo de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia asido a la cintura de una voluptuosa morena. Cuando se descubrió su identidad, estalló el escándalo: era Sofía Hellqvist, stripper y participante del reality «Paradise Hotel». Pero lo que parecía una juerga nocturna se convirtió en noviazgo. Durante meses, las Princesas Victoria y Magdalena no soportaron su presencia, aunque los esfuerzos de Sofía por adaptarse a un medio hostil empiezaron a dar resultados. Mudar su imagen de cabaretera por la de una joven recatada, trabajar en una ONG y hacerse universitaria le abrieron las puertas de Palacio.

«Carlos Felipe es mi mejor amigo. Es la persona con la que más hablo, es muy inteligente, me siento muy segura con él», declaró en una entrevista pocos días antes de su boda con el Príncipe, en julio de 2015. Este enlace puso fin a un noviazgo que tuvo muchos momentos de tensión y levantaron mucha polémica desde que comenzara, diez años antes de darse el «sí, quiero». El pasado como stripper de Sofia Hellqvist generó numerosas críticas sobre la idoneidad de que entrara a formar parte de la Familia Real Sueca. Durante años luchó para ganarse el favor y el cariño de los suecos con su participación, por ejemplo, en actos solidarios.

EFE

El 19 de abril de 2016 llegó al mundo el primer hijo de la pareja, el Príncipe Alexander. Y el el 31 de agosto de 2017 la feliz pareja tuvieron a su segundo hijo, Gabriel.