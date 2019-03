El Nueva York más atrevido llega a Madrid Hasta el 14 de abril, Seagram’s NY Hotel se aloja en el Gran Hotel Inglés para alojar las experiencias más transgresoras de la Gran Manzana

ABC MADRID Actualizado: 29/03/2019 01:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un New York renovado llega a Madrid para ofrecer las mejores experiencias que la Gran Manzana propone a los neoyorkinos.

Seagram’s Gin, la ginebra americana, vuelve a Madrid con una edición de Seagram’s NY Hotel. Se trata de una nueva etapa con un estilo renovado. Desde el 22 de marzo hasta el 14 de abril un espacio exclusivo en el Gran Hotel Inglés acogerá una tienda «pop up» (tiendas fugaces) de la famosa pastelería de Sexo en Nueva York, Magnolia Bakery. También se podrá disfrutar de los cócteles de Death & Co, o lo último en la Gran Manzana para disfrutar del domingo, un «Bingo Brunch».

Mgnolia Bakery, el «cupcake» más famoso de Nueva York

Magnolia Bakery llega a Madrid para abrir su primera «pop up» en Seagram’s NY Hotel, de lunes a domingo. El «pop up» recreará visualmente la icónica tienda neoyorquina y además traerá algunas de las elaboraciones favoritas de sus fans, desde el cupcake preferido Carrie Bradshaw hasta su famoso banana pudding. Todo ello, preparado y servido por el equipo de Magnolia Bakery.

«Bingo Brunch»

Hay miles de posibilidades para disfrutar del domingo en Nueva York, pero el plan que triunfa en 2019 es el «Bingo Brunch». Por primera vez en Europa, un espectáculo que mezcla bingo, con un drag queen como anfitrión que cantará los números, cócteles y DJ. Mientras, en la mesa, un brunch neoyorkino de cuatro platos creado por Byron Hogan, uno de los anteriores chefs de la Embajada Americana con más trayectoria. También en Seagram’s NY Hotel.

Death & Co, el mejor «afterwork» de Nueva York

En uno de los barrios más populares de New York, East Village, se encuentra el bar de cócteles Death & Co. Ganadores de premios como el «Best American Cocktail BarenTales of Cocktail», ha sido uno de los destinos de Nueva York para los entusiastas de los cócteles desde su apertura en 2006.

El show de Nueva York

Un cachito de Harlem, el West Village, Broadway, Central Park o Chelsea estarán dentro de Seagram’s NY Hotel. Un escenario clandestino y recóndito que abre el telón al estreno de un nuevo show dirigido por la compañía Yllana, responsables de los musicales Hoy no me puedo levantar y The Hole. Durante dos horas y media, «The New York Show» recorrerá los barrios más emblemáticos de Nueva York, sintiendo de una forma única la ciudad que nunca duerme.

Para disfrutar de todas las actividades programadas por Seagram`s Gin, consulta los horarios, tarifas y gestiona tus reservas aquí