Tratamientos de belleza para lucir una piel radiante estas navidades

Se acercan las fechas con más eventos sociales y familiares del año y el deseo universal es lucir un rostro luminoso, descansado y más joven. Los centros de estética se llenan en las semanas previas a las navidades de clientes en busca de un tratamiento ... con efecto flash que borre cualquier signo de cansancio y estrés de la piel. Los profesionales advierten de que el cuidado diario es la base para lucir una piel bonita, y que el error más común es esperar hasta el último momento para hacerse un protocolo.

Las doctoras Ángela Ojeda y Sara Domínguez, cirujanas plásticas y fundadoras de Stem Beauty, aseguran que «una piel luminosa y jugosa es el resultado de hábitos constantes y un cuidado individualizado. Con una rutina cosmética personalizada, una nutrición equilibrada rica en antioxidantes y vitaminas, una suplementación adecuada y tratamientos profesionales adaptados, favorecemos la regeneración celular, mejoramos la elasticidad y aportamos un tono más uniforme y jugoso».

Teresa De Miguel, fundadora de Grupo Beldon, añade que «una piel equilibrada es mucho más receptiva al maquillaje, y luce descansada. La belleza de cara a cualquier evento importante con una agenda exigente, empieza semanas antes».

Una limpieza profunda

Con un mes de antelación, la doctora Alejandra Mora, de Beldon Beauty, apuesta por «los tratamiento purificantes que buscan despertar el rostro. Son una combinación de exfoliación suave y limpieza profunda no agresiva, que ayuda a desobstruir los poros, eliminar las células muertas y revelar una capa luminosa y pulida. Para esta preparación, recomendamos tratamientos como el HydraFacial Deluxe, que incluye una infusión de sueros activos y terapia de luz LED. Ofrece un aspecto fresco, con tono uniforme y efecto buena cara al instante, que se sigue potenciando a medida que pasan las semanas». Tras esa limpieza, la especialista recomienda, según necesidades, protocolos como la mesoterapia con vitamina C y antioxidantes, para mejorar el tono apagado, y los péptidos, que son reafirmantes. Para pieles maduras, hay que trabajar la firmeza de los tejidos, con radiofrecuencia facial.

Medicina estética regenerativa

La medicina estética regenerativa, que se basa en la capacidad natural del cuerpo para regenerar y reparar los tejidos, es la tendencia más destacada en los últimos años. Bajo esta premisa, las doctoras Ojeda y Domínguez han diseñado el protocolo Golden Glow. «Se trata de un tratamiento creado para devolver la vitalidad y la luz a la piel mediante un cóctel exclusivo que combina PRP (Plasma Rico en Plaquetas), micro dosis de neuromoduladores, ácido hialurónico y antioxidantes. Esta sinergia potencia la producción de colágeno y elastina, mejora la hidratación y unifica el tono, logrando un acabado jugoso y radiante. Muchas pacientes lo describen como: la piel perfecta de un filtro de Instagram… pero en la vida real». Se aplica en consulta, sin necesidad de anestesia, con la ayuda de micro agujas de oro, permitiendo al paciente retomar su actividad diaria de forma inmediata. Los resultados se ven 72 horas después, pero se prolongan hasta 3-4 meses.

Bótox y ácido hialurónico

La doctora Beatriz Beltrán asegura que «muchos pacientes recurren a tratamientos inyectables para conseguir un rostro luminoso, descansado y sin arrugas antes de la Navidad». La experta propone un protocolo que combina neuromoduladores (bótox) y ácido hialurónico, los dos tratamientos estéticos más demandados en España. En el tercio superior utiliza «neuromoduladores en dosis estratégicas, adaptadas a cada fisionomía. Esta precisión permite relajar la expresión sin bloquearla, suavizando líneas de la frente, entrecejo y patas de gallo mientras se potencia la apertura de la mirada». Para un rejuvenecimiento global, el tratamiento incorpora, además, el ácido hialurónico y los estimuladores de colágeno en el tercio medio e inferior. Esta combinación permite reafirmar tejidos, estimular la producción de colágeno, reposicionar volúmenes y mejorar la hidratación, de forma natural. Se realiza en consulta, en una sesión, y los resultados son inmediatos.

Un tratamiento flash, en días previos Los tratamientos con efecto inmediato son los más demandados en las fiestas y la doctora Cristina de las Heras de la clínica DEMYA Martín del Yerro I Amselem, aconseja este protocolo que dura 50 minutos. La experta detalla el paso a paso: «tras limpiar la piel, se extiende una mascarilla de carbón activo para absorber impurezas y eliminar células muertas. A continuación se trabaja con una tecnología láser, no ablativa, que no daña la capa superficial, pero genera micropuntos que activan la producción de colágeno y elastina en las capas más profundas, provocando un efecto tensor, reduciendo las líneas de expresión y mejorando la textura de la piel. Se aplica después un agente bioactivo que unifica el tono y potencia la luminosidad. El tratamiento concluye con la aplicación de una fórmula con antioxidantes, péptidos y niacinamida, entre otros activos, que favorecen la regeneración y actúan sobre las seis dimensiones del envejecimiento: arrugas, manchas, textura, firmeza, poros y rojeces, y se sella con una mascarilla que nutre e hidrata profundamente».

Tecnología y neurociencia

Para los que no quieren pinchazos, desde The Beauty Concept han preparado para estas navidades un tratamiento que aúna una tecnología puntera, la neurociencia y la cosmética suiza de la mano de CellCosmet. El protocolo, llamado Face Tone TBC, se basa en un equipo de neuroestimulación facial inteligente que trabaja la piel desde su interior a través de microcorrientes, actuando sobre los mecanismos neuromusculares y bioeléctricos del rostro. Los impulsos, precisos y suaves, reeducan la musculatura facial, estimulan la producción natural de colágeno y elastina, y favorecen el drenaje linfático y la oxigenación. Además, el tratamiento incluye un masaje manual inspirado en el arte ancestral del kobido, que mejora la firmeza facial y también relaja. La recomendación es realizar dos sesiones semanales en un programa completo de cinco sesiones.

Exosomas, lo más innovador

La gurú de la belleza Carmen Navarro propone el Ritual Estrella de Invierno para lucir una piel radiante. Se trata de un tratamiento que dura 90 minutos y que combina los exosomas, lo último en estética, y el poder de las manos expertas. Tras una limpieza y un peeling personalizado, se realiza el masaje con técnicas de remonte, exclusivo de estos centros, que trabaja la musculatura facial desde el cuello hasta el pómulo, activando la microcirculación, y favoreciendo la penetración de los principios activos de la cosmética biotecnológica FR-Haut Exotech. A continuación, se aplica durante 45 minutos una mascarilla coreana con exosomas en rostro, cuello y escote. Para completar la experiencia se realiza un masaje que ayuda a liberar tensiones y aporta una profunda sensación de bienestar.