Tratamientos de belleza para lucir una piel radiante estas navidades

El cuidado diario y los buenos hábitos son esenciales, pero en la cuenta atrás para las fiestas los protocolos estéticos suponen un plus

PRF, el tratamiento estético que se inyecta Hailey Bieber para una piel luminosa

Se acercan las fechas con más eventos sociales y familiares del año y el deseo universal es lucir un rostro luminoso, descansado y más joven. Los centros de estética se llenan en las semanas previas a las navidades de clientes en busca de un tratamiento ... con efecto flash que borre cualquier signo de cansancio y estrés de la piel. Los profesionales advierten de que el cuidado diario es la base para lucir una piel bonita, y que el error más común es esperar hasta el último momento para hacerse un protocolo.

Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

Araceli Nicolás

