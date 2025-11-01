Tendencias del otoño 2025: los cortes de pelo y los colores que más se llevan

El cabello tiene una gran importancia en la imagen personal, e incluso en la autoestima. Muchas personas buscan un cambio de peinado o de color para cerrar etapas y abrir otras nuevas. Ya lo decía Coco Chanel: «una mujer que se corta el pelo ... está a punto de cambiar su vida». Más allá de la estética, sentirse a gusto con el nuevo look es esencial. El punto de partida para esa transformación pueden ser las tendencias de la temporada, pero siempre es importante personalizarlas, y para ello el papel del peluquero es esencial.

La estilista Mercedes Sastre, propietaria del salón 3K Peluqueros Madrid, recomienda «valorar el estado del cabello, el tono de piel y el estilo de vida, para lograr un resultado armonioso, duradero y único en cada mujer». En cuanto a las tendencias de este otoño, en cortes se mantienen clásicos como el bob, la melena larga se lleva con capas, pero el gran protagonista de la temporada es el flequillo. En colores, los castaños chocolate y los cobrizos conviven con los rubios más cálidos y naturales.

El corte de pelo bob

El bob, ese corte al ras de la nuca, es el favorito de muchas mujeres cuando buscan un cambio de look dejando atrás una larga melena. Nunca pasa de moda y, además, tiene muchas versiones. Este otoño, el estilista Álex Sestelo, director del salón homónimo, apuesta por el bob francés. «Es un clásico que nunca falla, y que se actualiza este año con puntas más marcadas y un aire despeinado que grita 'chic sin esfuerzo'. Es corto por detrás, ligeramente más largo en la parte delantera, de forma que queda perfecto para enmarcar el rostro. Además, es un corte de pelo con poco mantenimiento».

Naomi Watts con el corte bob, tendencia del otoño. GTRES

Según el estilista Juandiegoteo, embajador de Redken, este otoño «se puede llevar con líneas más rectas y definidas, aportando sofisticación, o con capas suaves y movimiento, para un acabado más desenfadado y actual. Favorece especialmente a los rostros ovalados y alargados, ya que enmarca la cara y resalta la mandíbula. Además, permite jugar con peinados muy distintos: desde un liso impecable con efecto 'glossy hair' hasta ondas suaves para un look más relajado».

Melena shaggy

Uno de los cambios de look de las famosas que más ha impactado este otoño ha sido el de Pamela Anderson, que, además de dejar atrás su rubio, ha modernizado su media melena con un corte shaggy. Fran Galán, estilista del salón de The Beauty Concept, lo define así: «Entre un corte a capas y un mullet moderno, siempre ha sido vanguardista. Este otoño, la opción más retro se reinventa con líneas más largas y suaves. Además, es perfecto para cabellos con textura y queda claro que es una opción que se sitúa como un corte bohemio-chic muy popular».

Pamela Anderson con el corte shaggy. GTRES

Aunque tal y como lo lleva la actriz es inspirador, el shaggy, en realidad, se puede adaptar a cualquier longitud de melena. La estilista Mercedes Sastre lo recomienda especialmente «para los cabellos ondulados, por su propia textura, es fácil de mantener».

Corte Mariposa

No hace falta cortarse demasiado el pelo para lucir un cambio de look. Además del flequillo, también se puede modernizar una melena larga, mediante capas, otra de las tendencias de la temporada. Atrás quedaron esas melenas rectas. Las capas añaden movimiento y volumen natural, así que son un buen recurso para las mujeres con poco pelo o muy fino.

Sabrina Carpenter con el corte mariposa. GTRES

El corte de pelo estrella es el de mariposa, con capas a diferentes alturas enmarcando el rostro. «Es un estilo que funciona muy bien porque rejuvenece al instante. Las capas frontales aportan frescura, suavizan las facciones y dan un aire más ligero incluso a las melenas más densas. Es un estilo muy favorecedor y fácil de adaptar a distintos largos», comenta Juandiegoteo.

Pixie

Y en el extremo opuesto de la melena larga está el pelo corto, que incluso en otoño se convierte en una opción perfecta para esas mujeres que buscan un cambio de look radical. Para Nadia Barrientos, CEO de The Madroom, «el pixie, además de tener mucha personalidad requiere de poco cuidado porque es precisamente ese toque desenfado lo que hace que sea tan atractivo. Fundamental volumen en la coronilla y puntas desgastadas. Es una buena elección para esas mujeres a partir de los 50 que quieren un cabello corto pero con un punto más canalla».

Emma Stone con un pixie. GTRES

El denominador común de todos los cortes de pelo del otoño es realzar la belleza natural de cada mujer y simplificar el mantenimiento.

El color de pelo de Jennifer Lopez, pura inspiración para el otoño. GTRES Los colores de pelo del otoño Otra forma de cambiar de look es renovar el color del cabello. En otoño vuelven los tonos propios de la estación, especialmente toda la gama de castaños y los rojos y cobrizos. Pedro Moreno, estilista y Education Manager de Jean Louis David, elige el 'mocha mousse brunette'. «Es un castaño chocolate con reflejos caramelo muy suaves. Aporta dimensión, movimiento y un acabado sofisticado sin necesidad de un cambio radical. Es la técnica perfecta para morenas y castañas que quieren dar luz a su melena sin perder naturalidad. Suave, envolvente y versátil, es un color que se adapta tanto a entornos profesionales como a looks más relajados». Para las que buscan un cambio de tono más radical, Álex Sestelo recomienda los rojos y cobrizos. «Se llevan desde el vibrante rojo cereza hasta el misterioso cobrizo profundo, estos tonos añaden un toque de audacia y calidez a cualquier look». Por supuesto, el rubio sigue siendo la coloración más demandada en cualquier peluquería. Nadia Barrientos, CEO de The Madroom, elige el 'caramel honey blonde', «ese rubio cálido con reflejos tono miel, aporta mucha luz al rostro, y compensa la opacidad del piel. Es un tono que integra muy bien cuando hay canas, por lo que ayuda, además, a no ser tan esclava de los tintes por el efecto raíz. Un ejemplo de este tipo de coloración la luce Jennifer Lopez, que apuesta por el balayage ombre: oscuro en las raíces y claro en las puntas».

Flequillos

Sin duda, la gran estrella de la temporada es el flequillo, que se puede llevar con cualquier corte de pelo. La peluquera María Baras, directora artística del salón Cheska, explica los beneficios del flequillo: «suaviza las facciones, refresca una melena al instante y hasta rejuvenece. Es perfecto para esas mujeres que buscan un cambio de look, pero no quieren cortar el largo de su melena ni teñirse. Además, es un truco maravilloso para rejuvenecer, porque suaviza las facciones, pero también esconde las canas y las arrugas de la frente».

Blanca Suárez con el flequillo 'baby bang' postizo. GTRES

Esta temporada se lleva especialmente el flequillo largo y abierto, pero Mercedes Sastre asegura que «también vuelve el flequillo recto clásico y pulido y para las más atrevidas el flequillo baby bang».