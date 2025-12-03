Suscribete a
ABC Premium

Siete manicuras de otoño e invierno y siete esmaltes para lucirlas

Los colores y los diseños que triunfan esta temporada para pintar las uñas

Las tendencias de maquillaje del otoño/invierno

Naomi Watts con manicura marrón.
Naomi Watts con manicura marrón. GTRES
Araceli Nicolás

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La manicura sigue siendo el complemento 'beauty' imprescindible este invierno. A pesar de la alarma por la prohibición de dos compuestos habituales en los esmaltes semipermanentes, pocas mujeres han renunciado a seguir esmaltando las uñas. Con la llegada del frío, han vuelto, además, ... los colores tradicionales, con los burdeos y granates y los marrones, como grandes protagonistas. Para las que buscan una manicura menos convencional, los azules y los verdes son otra opción. Además, frente a los tonos oscuros, hay otra tendencia completamente opuesta, que se conoce como manicura celestial: un tono nude perlado que ya han llevado Selena Gomez y Rosalía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app