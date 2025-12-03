Siete manicuras de otoño e invierno y siete esmaltes para lucirlas

La manicura sigue siendo el complemento 'beauty' imprescindible este invierno. A pesar de la alarma por la prohibición de dos compuestos habituales en los esmaltes semipermanentes, pocas mujeres han renunciado a seguir esmaltando las uñas. Con la llegada del frío, han vuelto, además, ... los colores tradicionales, con los burdeos y granates y los marrones, como grandes protagonistas. Para las que buscan una manicura menos convencional, los azules y los verdes son otra opción. Además, frente a los tonos oscuros, hay otra tendencia completamente opuesta, que se conoce como manicura celestial: un tono nude perlado que ya han llevado Selena Gomez y Rosalía.

En cuanto a diseños, las uñas lisas son las más deseadas, pero también hay quien prefiere tendencias como las uñas ojo de gato, que llevó Hailey Bieber, las carey, que son un clásico de la estación, la francesa o el 'nail art' con puntitos. Las uñas se llevan cortas o largas, con forma de stiletto, pero sin llegar a las longitudes de años atrás. Recopilamos las tendencias más destacadas de la temporada.

Uñas marrones

Es el color del otoño y del invierno tanto en moda como en belleza. Transmite calidez y confort, a la vez que es discreto y sofisticado, y nos conecta con la tierra. Las uñas marrones son ideales para realzar las manos de forma elegante. El marrón chocolate es uno de los tonos que más se llevan, pero toda la gama, desde el mocha mousse, a los café con leche, son apropiados para lucirlos tanto en uñas cortas, como en uñas largas.

Uñas burdeos

No hay otoño ni invierno sin el color vino, que es, sin duda, una propuesta clásica, pero muy elegante. El granate, el burdeos, el rojo oscuro… se convierten los tonos más versátiles de la temporada, los que nunca fallan y que combinan con todo tipo de estilismos. Además, se pueden llevar tanto en uñas cortas, como largas.

Manicura celestial

Rosalía y su manicura celestial, una de las tendencias del otoño. EP

Se trata de un look etéreo que nació en redes a raíz de la manicura que Tom Bachik le hizo a Selena Gomez para su boda. La tendencia no se detuvo allí y la propia Rosalía, que hace años lucía manicuras muy sofisticadas, optó por unas uñas minimalistas pero brillantes. Desde Masglo aconsejan elegir «tonos neutros o rosados muy suaves, ligeramente traslúcidos, con un toque de brillo perlado o polvo cromado. El resultado no es tan brillante como el de las 'glazed nails' ni tan rosa como las 'lip gloss nails'. Es algo más sutil, más etéreo: un efecto de luz difusa, como si cada uña tuviera su propio halo».

Manicura uñas de gato color café

Hailey Bieber lució en la alfombra roja de la Academy Museum Gala 2025 la manicura uñas de gato en color marrón. Se trata de un estilo complicado de hacer en casa, para el que se hace necesario acudir a un salón de manicuras, porque hay que mezclar diversos tonos para crear un reflejo tridimensional. La empresaria eligió el color marrón, a juego con su vestido, y, además, tendencia de la temporada, pero se puede realizar en otros tonos.

Manicura francesa en clave otoñal

Para las que buscan una manicura original, pero con un punto clásico, la francesa también se lleva. Más allá de la opción de siempre, esmaltar la parte superior en forma de damero con el color de la temporada y el negro, queda así de bien. Una manicura perfecta para llevar con un look minimalista, convirtiéndola así en el foco de atención.

Uñas azules

Entre los colores oscuros que se llevan este otoño e invierno también está el azul. El marino, el índigo, el Prusia o el cobalto son los más apropiados para esta temporada. Se llevan, sobre todo en diseños monocromáticos, porque el color ya es por sí mismo llamativo. Es una opción para las mujeres que buscan una manicura moderna, pero sin prescindir de la elegancia. Queda bien tanto en uñas cortas, como largas.

Uñas verdes

Otro color original que también es tendencia es el verde. Se llevan, principalmente, los tonos más fuertes, como el verde oliva, militar u oscuro. Desde Siberia Salon aseguran que combina muy bien con accesorios dorados, y que se puede llevar en una manicura francesa invertida o en degradados.

Esmalte de Camaleon Cosmetics

Esmalte de Camaleon Cosmetics. DR

Fórmula 12 Free, para cuidar las uñas a la vez que las embellecen. Cuenta con aceite de chía, antioxidante, extracto de calabaza y vitamina E. Es vegano y gluten free. De larga duración, con alta cobertura y brillo. Precio: 4,20 euros.

Esmatel 957 Jelly Green de Semilac

Esmalte de Semilac. DR

Un esmalte semipermanente con el icónico efecto jelly en verde profundo y festivo. Perfecto para toda la temporada de invierno. Precio: 10,99 euros.

Dior Vernis 690 Plum Parade

Esmalte de Dior. DR

Una laca de uñas de edición limitada que ofrece brillo, larga duración y tratamiento. Enriquecida con extracto de peonía y de pistachero. Precio: 34 euros.

Esmalte Gel Evolution Masglo Blanco Nacar

Esmalte de Masglo. DR

Una laca de uñas de secado extra rápido, en 5 minutos y duración de hasta 12 días. Efecto gel sin lámpara y brillo intenso. Fórmula 14 Free, vegana y enriquecida con activos que cuidan la uña. Precio: 16,40 euros.

Esmalte Nata Classic de Siberia Salón

Esmalte nata classic de Sibera Salón. DR

Fórmula 9-Free, libre de formaldehído, tolueno, DBP, resina de formaldehído, y otros componentes tóxicos agresivos. Gracias a la avanzada tecnología de resinas y plastificantes ecológicos, los esmaltes consiguen, con una cobertura perfecta en dos capas finas, una alta adherencia, flexibilidad y un brillo extremo que simula el acabado de gel, pero con la ventaja de secarse rápidamente al aire. Precio: 7,99 euros.

Esmalte Malmo de Mavala

Esmalte de Mavala. DR

Un verde mineral sofisticado y perfecto para el otoño. Fórmula 12 Free, desarrollada con pigmentos de origen natural, para una uñas sanas y bonitas. Precio: 7,80 euros.

Esmalte de Vitry

Esmalte de Vitry. DR

Con una fórmula 13 Free, este esmalte incluye solventes vegetales elaborados a partir de materiales renovables y de origen natural, como el maíz, la yuca, el algodón o la caña de azúcar. Además, la tecnología Oxygene asegura un color intenso, brillo, fijación y secado rápido. Precio: 7,50 euros.