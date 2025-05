Los ingredientes cosméticos que no se deben mezclar: del retinol a la vitamina C y al ácido glicólico

En el cuidado de la piel, cada vez hay un mayor interés por los activos que incluyen las cremas y sérums. El retinol o la vitamina C son algunos de los más buscados por sus numerosos beneficios antiedad. Aunque son activos muy buenos ... para cuidar la piel, no conviene mezclarlos porque podrían tener consecuencias negativas en forma de irritaciones. Conocer el tipo de piel, así como sus necesidades es clave para acertar, ya que no es necesario usarlos todos y mucho menos a la vez. La farmacéutica Marta Masi explica que «hay activos que no deben mezclarse en la misma rutina debido a diferentes motivos como puede ser que causen irritación en la piel o debido a que puedan perder su funcionalidad. En líneas generales, activos exfoliantes a alta concentración y potencia no deben ser incluidos en la misma rutina nocturna juntos a un retinoide de concentración elevada. Conseguiremos una sobreexfoliación que derivará en irritación cutánea».

¿Con qué activos no se puede mezclar la vitamina C?

La vitamina C es uno de los activos cosméticos más populares por sus beneficios antioxidantes. Además, ayuda a prevenir las manchas, mejorar la luminosidad y estimular la producción de colágeno. Aunque se puede aplicar tanto por la mañana, como por la noche, hay que tener especial cuidado a la hora de usarla junto a otros ingredientes. La farmacéutica Marta Masi recomienda «no utilizarla junto a ingredientes que puedan exfoliar la epidermis, ya que habrá irritación. Una vitamina C pura requiere un pH ácido para que no pierda su funcionalidad, por lo tanto si previamente aplicamos exfoliación química potente se producirá un enrojecimiento de la piel. Tampoco debe ser utilizada con péptidos de cobre ya que anulará su función, inactivando su mecanismo de acción».

La vitamina C y otros antioxidantes como el ácido ferúlico son perfectos para usar junto a la protección solar, como explican desde la firma Dermalogica. «La vitamina C y el protector solar trabajan en sinergia para reforzar la defensa de la piel. Mientras que el protector solar actúa como una barrera física y química contra los rayos solares, la vitamina C mejora esta protección al combatir los radicales libres que pueden penetrar el protector solar. Al reducir el estrés oxidativo, la vitamina C ayuda a prevenir la degradación del colágeno y la elastina, lo que mantiene la piel firme, luminosa y con un aspecto saludable».

Además, Marta Masi asegura que «activos como el ácido hialurónico, las ceramidas o los péptidos son ingredientes ideales que hacen match perfecto en nuestra rutina de día junto a la vitamina C».

¿Y el retinol?

El retinol es el ingrediente cosmético con mayor evidencia científica para cuidar la piel conforme pasan los años. Mejora la textura de la pie, tiene propiedades antimanchas, promueve la renovación celular, impulsa la síntesis de colágeno y elastina… Sin embargo, el retinol a altas concentraciones puede provocar irritación, por lo que hay que introducirlo de forma gradual en la rutina y prestar atención a los demás activos. En líneas generales, evita usarlo junto a ácidos como el glicólico o el salicílico, y tampoco lo mezcles con la vitamina C, salvo en el caso que comenta la farmacéutica Marta Masi. «El retinol se recomienda aplicarlo siempre sobre piel limpia y seca para asegurar su penetración y su actividad. A no ser que el producto cosmético ya venga en fórmula final con vitamina C o hidroxiácidos, no recomendaremos aplicar dos productos distintos con estos ingredientes en la misma rutina. Un dúo perfecto será la utilización de retinol y aplicar a posteriori una fórmula con ceramidas para mejorar la función barrera».

Los activos que sí puedes mezclar sin problemas

Los ingredientes cosméticos que sí puedes mezclar sin riesgo para la piel son todos los humectantes, y los que mejoran la función barrera de la piel como el ácido hialurónico o las ceramidas. Tampoco suelen ser problemáticos los péptidos, que mejoran la firmeza y la elasticidad, reducen las arrugas y unifican el tono de la piel, como cuenta Marta Masi. «Se trata de ingredientes activos optimizadores de la rutina y hacen buena alianza con la mayoría de los activos. Sobre todo conseguimos con ellos mejorar la firmeza, una mayor acción despigmentante o antioxidante. Por lo tanto podremos poner un cosmético con péptidos tanto por la mañana, después del antioxidante, y por la noche después del transformador (retinoide o hidroxiácido)». De igual manera, la niacinamida, con propiedades antiinflamatorias, hidratantes, seboreguladoras o despigmentantes, también combina bien, en general, con otros activos.